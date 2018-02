JO: six épreuves à ne pas manquer, 18-19 février

Dimanche 19 h 30 - Surf des neiges

Laurie Blouin

Déjà médaillée au slopestyle, Laurie Blouin tentera de se qualifier pour les finales du big air. Sa compatriote Spencer O'Brien voudra faire oublier sa contre-performance au slopestyle dans une épreuve où elle excelle.

Dimanche 20 h - Patinage artistique

Virtue et Moir

Trois couples canadiens vont présenter leur danse courte, ce soir, en patinage artistique, mais on surveillera particulièrement Tessa Virtue et Scott Moir, champions olympiques de Vancouver en 2010 et favoris de la compétition.

Lundi 6 h 15 et 7 h 35 - Bobsleigh

Une médaille ?

Les Canadiens Justin Kripps et Alexander Kopacz occupent le deuxième rang après deux des quatre descentes en bob à deux. La compétition sera vive avec les deux équipages de l'Allemagne.

Lundi 6 h 50 - Patinage de vitesse

Dubreuil et Boisvert-Leclerc au 500 m

Les patineurs québécois Laurent Dubreuil et Alex Boisvert-Lacroix seront en action demain matin dans le spectaculaire 500 m en patinage de vitesse.

Lundi 7 h 10 - Hockey féminin

Le Canada en demi-finale

Invaincues en ronde préliminaire, les Canadiennes seront les favorites en demi-finale contre les Athlètes olympiques de la Russie. Les quadruples championnes olympiques en titre n'ont jamais raté la finale des Jeux.