Hockey: le Canada battu par les Tchèques

Le Canada a été battu par la République tchèque 3-2 aux tirs au but, première défaite aux Jeux depuis 2010 pour le double tenant du titre, samedi aux Jeux de Pyeongchang.

Sans les joueurs de la NHL, retenus dans le Championnat nord-américain qui ne fait pas de pause durant les JO, le Canada dispose d'un effectif moins redoutable qu'en 2010 ou 2014, mais il reste dans le peloton des favoris.

La République tchèque ne s'est toutefois pas démontée et même menée deux fois au score, elle s'est accrochée pour décrocher la prolongation (2-2). Celle-ci n'a rien donné et les deux équipes ont dû en passer par les tirs au but pour se départager.

Wojtek Wolski a été le seul Canadien à marquer, quand les Tchèques Petr Koukal et Jan Kovar ont réussi à tromper Ben Scrivens.

Les Canadiens n'avaient plus perdu aux JO depuis un revers contre les États-Unis aux Jeux de Vancouver en 2010 en match de poules (5-3). Cela n'avait pas empêché les joueurs à la feuille d'érable de décrocher le titre à domicile, en prenant justement leur revanche contre les Américains en finale.

Le Canada était ensuite resté invaincu à Sotchi en 2014 où il avait empoché un nouveau titre.

Au classement du groupe A, la République tchèque a pris la tête devant le Canada, avant le match entre la Suisse et la Corée du Sud plus tard dans la journée.

À l'issue de la phase de poules, le premier de chacun des trois groupes et le meilleur deuxième se qualifient directement pour les quarts de finale. Les huit autres équipes disputent des barrages dont les vainqueurs accèdent également aux quarts de finale.