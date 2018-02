Patinage artistique: Duhamel-Radford 3e après le programme court

Le duo canadien formé de Meagan Duhamel et d'Eric Radford occupe le troisième rang à l'issue du programme court de l'épreuve en couple de patinage artistique des Jeux olympiques de Pyeongchang.

S'exécutant à la reprise par April Meservy de la pièce «With or Without You» du groupe U2, Duhamel et Radford ont obtenu une note de 76,82.

Meservy, une compositrice et interprète américaine, se trouvait à l'aréna de Gangneung pour assister à la performance des triples champions mondiaux.

Les Chinois Sui Wenjing et Han Cong, champions du monde en titre, se sont hissés en tête avec une note de 82,39.

Ils ont livré une performance impeccable et avaient choisi la pièce «Hallelujah» du Montréalais Leonard Cohen, telle qu'interprétée par l'Albertaine k.d. lang.

Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, qui représentent les athlètes olympiques de la Russie, ont réussi à passer devant Duhamel et Radford avec un score de 81,68.

Duhamel et Radford, âgés respectivement de 31 et de 33 ans, se sont présentés sur la glace seulement trois jours après avoir aidé le Canada à mériter la médaille d'or dans l'épreuve par équipe.

Les deux Canadiens prendront leur retraite à l'issue des Jeux de Pyeongchang.

>> Relisez le clavardage sur le déroulement de la soirée