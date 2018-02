Thomas Dressen mène le combiné alpin masculin après la descente

Le skieur allemand, qui a dévalé la piste en 1:19,24, a devancé de 0,07 seconde son plus proche poursuivant, le Norvégien Aksel Lund Svindal. Matthias Mayer de l'Autriche, récipiendaire de la médaille d'or en descente à Sotchi en 2014, accuse un retard 0,13 seconde sur le premier rang.

Le meilleur skieur en slalom, Marcel Hirscher, s'est classé au 12e rang en vertu d'une descente de 1:20,56. Il aura l'occasion de grimper au classement à l'étape du slalom, plus tard en après-midi.

Des vents tourbillonnants qui soufflaient entre 75 et 100 km/h ont menacé le report de l'épreuve, une seconde fois. Le point de départ a cependant été descendu en raison des bourrasques de vent.

Benjamin Thomsen, de Invermere, en Colombie-Britannique, a réussi la meilleure descente canadienne en vertu d'un temps de 1:21,36, qui lui a valu le 26e rang. Son compatriote Broderick Thompson a pris le 33e échelon après avoir terminé la première étape en 1:21,75.

Manuel Osborne-Paradis n'a pas été en mesure de terminer la descente, en raison d'une faute au tout début du parcours. James Crawford (1:21,97), l'autre représentant de l'unifolié, a quant à lui pris le 37e rang provisoire.

Les skieurs auront la chance de se reposer avant de prendre part à l'étape du slalom.

Le froid et le vent font la vie dure à Pyeongchang depuis le début des compétitions. Les rafales de vent à 100 km/h avaient déjà obligé les organisateurs des Jeux olympiques de Pyeongchang à reporter successivement les épreuves de descente messieurs et le slalom géant dames, dimanche et lundi.