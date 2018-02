JO: sept épreuves à ne pas manquer, 10-11 février

PATINAGE ARTISTIQUE - ÉPREUVE PAR ÉQUIPES

Tessa Virtue, Scott Moir et l'équipe canadienne, samedi 20 h

Les Canadiens, en tête de la compétition en équipes après deux programmes courts (hommes et paires), continuent ce soir leur quête d'un podium avec les deux derniers programmes courts (danse et femmes) et le programme long en paire.

SKI ALPIN - DESCENTE

Manuel Osborne-Paradis, samedi 21 h

En l'absence d'Erik Guay, c'est sur les épaules du vétéran Manuel Osborne-Paradis que reposent les espoirs canadiens de médaille dans la descente masculine, l'une des épreuves phares du ski alpin.

SURF DES NEIGES - SLOPESTYLE

Maxence Parrot, Sébastien Toutant, Mark McMorris, Tyler Nicholson, samedi 20 h

Pas moins de quatre Canadiens, dont les Québécois Maxence Parrot et Sébastien Toutant, figurent parmi les 12 qualifiés pour la finale du slopestyle.

SURF DES NEIGES - SLOPESTYLE

Laurie Blouin, Spencer O'Brien et Brooke Voigt, samedi 23 h 30

Quelques heures après la finale des hommes, les femmes prendront la piste pour les qualifications en slopestyle. La Québécoise Laurie Blouin, victime d'une vilaine chute à l'entraînement, devrait néanmoins prendre le départ.

SKI DE FOND - SKIATHLON

Alex Harvey, dimanche 1 h 15

Le Québécois Alex Harvey fait son entrée la nuit prochaine dans une épreuve, le skiathlon (15 km classique + 15 km libre), où il a déjà obtenu une troisième place aux Mondiaux de 2015.

SKI ACROBATIQUE - BOSSES

Les skieuses canadiennes, dimanche 5 h 30

Justine Dufour-Lapointe défend son titre olympique la nuit prochaine. Audrey Robichaud et Andi Naude sont aussi en finale, mais Chloé Dufour-Lapointe devra passer par le repêchage si elle veut avoir sa chance.

HOCKEY FÉMININ

Canada c. Athlètes olympiques de la Russie, dimanche 7 h 10

La capitaine Marie-Philip Poulin et l'équipe canadienne entreprennent le tournoi olympique contre les Russes dans un match où elles ne devraient guère être menacées, en principe.