Le Québec qui gagne: Laurie Blouin

Laurie Blouin et sa fidèle compagne Fidji

Fidèle compagne

«Ce qui me manque le plus quand je suis en voyage? C'est ma chienne Fidji! Je la traîne partout avec moi, elle aime ça. C'est un labrador blond. Quand je suis en compétition à Stoneham, mes parents l'amènent sur le site. En slopestyle, l'an dernier, elle était là, à regarder les filles descendre, elle m'attendait. Elle savait que j'étais en haut et que je m'en venais.» Un amour inconditionnel, insiste-t-elle.

Une manoeuvre qui la rend fière

«L'automne dernier, à Saas Fee, en Suisse, j'ai fait un front side 1080 double. Je suis vraiment contente de l'avoir réussi. C'est une manoeuvre que j'ai beaucoup pratiquée, que je prévois faire de plus en plus. Assurément, je vais la présenter aux Jeux olympiques. Ce sera ma première participation, je veux faire la finale et, à partir de là, monter sur le podium.»