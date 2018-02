Le Québec qui gagne: Mikaël Kingsbury

Jeux d'enfant

À 11 ans, Mikaël Kingsbury était déjà féru d'acrobaties, qu'il pratiquait hiver comme été! Avec son ami Simon Lemieux (aussi dans l'équipe nationale), ils ont documenté leurs prouesses urbaines. «On se débrouillait pas mal pour des ti-gars! J'avais fait un peu de gymnastique pour réussir mes trucs en ski. Mon père m'a toujours appuyé dans mes idées folles, comme mettre le trampoline à côté de la piscine ou construire des sauts dans la cour. Jamais mes parents ne m'ont poussé, mais ils m'ont toujours encouragé, contents que j'aie trouvé une passion», confie Kingsbury.

Son rituel: jonglerie et vestiaire

Le matin, avant chaque compétition, Mikaël dribble avec un ballon de soccer pendant 10 minutes. «Je suis un des seuls à faire ça.» Après, il jongle avec des balles. «Ça réchauffe le corps, ça travaille la coordination, la vision et l'anticipation.» Quand il le peut, il aime aussi, la veille des courses, étaler chacune des pièces de son équipement, bien à la vue «comme dans un vestiaire de hockey», dans sa chambre d'hôtel. Tout y est: casque, lunette, dossard, chaussettes de ski. «Ça me met en mode compétition, et je ne cherche pas mes affaires partout à la dernière minute.» Un peu de sauce forte au petit-déjeuner, Mik? C'est aussi un secret, paraît-il.