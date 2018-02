La Presse à PyeongChang: notre équipe sur le terrain

La Presse Pour sa couverture des Jeux de PyeongChang, La Presse a dépêché sur place quatre journalistes et un photographe qui vous rapporteront tout ce que vous devez savoir au fil des compétitions. Voici les membres de notre équipe sur le terrain.

Yves Boisvert Yves Boisvert est chroniqueur à La Presse depuis 2000 après avoir été reporter judiciaire pendant une décennie. Au cours de la dernière année, ce vétéran des reportages à l'étranger a traversé l'Amérique de Donald Trump du sud au nord et a couvert le référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Entre deux marathons, il a écrit Pas, un livre sur la course à pied, et a couvert les Jeux de Salt Lake City, de Londres, de Sotchi et de Rio, traitant aussi bien de sport que de politique. Les performances de Clara Hughes en longue piste (en 2002) et en cyclisme (2012) sont ses couvertures olympiques les plus mémorables. «Frissons pendant et après, plus encore.»

Philippe Cantin Chroniqueur aux Sports et ancien vice-président et éditeur adjoint de La Presse, Philippe Cantin a couvert six fois les Jeux olympiques. Les précurseurs Gaétan Boucher et Sylvie Bernier sont pour lui les olympiens les plus inspirants qu'a connus le Québec: «Les médailles olympiques, ça commence avec eux.» S'il regrette encore d'avoir raté la médaille du judoka Nicolas Gill aux Jeux de Barcelone en 1992, il se console avec la victoire in extremis de l'équipe canadienne de hockey féminin à Sotchi, il y a quatre ans, le plus grand moment olympique de sa carrière.

Simon Drouin Simon Drouin est entré à La Presse en 1999 et a couvert tous les Jeux olympiques depuis ceux de Salt Lake City en 2002. Il revient tout juste d'un reportage en Italie, où il a accompagné à l'entraînement Alex Harvey, dont l'aplomb et la confiance hors normes lui avaient fait dire dès les Jeux de Vancouver, il y a huit ans, qu'il deviendrait l'athlète d'une génération. C'est aussi à Vancouver qu'il a écrit son texte le plus difficile, «sur l'heure de tombée, les yeux dans l'eau», à propos du programme court de Joannie Rochette, qui venait de perdre sa mère.

Sophie Allard À La Presse depuis 2000, Sophie Allard s'est illustrée dans la couverture du ski alpin et a couvert les Jeux olympiques de Turin, en 2006. Après plusieurs années aux sections Vivre et Pause et un détour aux Actualités, elle a recommencé au printemps 2017 à faire profiter les lecteurs des Sports de sa plume très sensible. Le ski acrobatique et le surf des neiges figurent parmi les sports qu'elle couvrira à PyeongChang. Ce qui l'allume? «Être aux premières loges pour raconter le rêve olympique des athlètes d'ici et tenter de saisir l'émotion à chaud.»

