Le commentateur sportif Dick Enberg est décédé

L'une de ses filles, Nicole Enberg Vaz, a confirmé le décès à l'Associated Press. La famille a commencé à s'inquiéter quand il n'est pas arrivé dans un vol à destination de Boston. Il a été trouvé sans vie à son domicile de La Jolla, un quartier de San Diego. Il avait préparé ses valises.

Nicole Enberg Vaz dit que la famille pense qu'il a succombé à une crise cardiaque, mais ce n'était pas encore officiel.

«C'est vraiment, vraiment, vraiment tout un choc, a dit Vaz, qui habite à Boston. Il se tenait occupé avec deux baladodiffusions, il avait plein d'énergie.»

La femme d'Enberg, Barbara, se trouvait déjà à Boston et l'attendait.

Enberg a fait ses débuts en décrivant le basketball avec UCLA. Il a de plus exercé son art lors de matches du Super Bowl, de Jeux olympiques et des dernières rondes du March Madness, en plus de matches des Angels, des Padres et des Rams.

Il a pris sa retraite comme descripteur des matches des Padres à la télé en 2016. Au fil de six décennies à l'antenne, il utilisait souvent l'expression «Oh my», au moment de décrire les jeux importants.

Pendant les neuf années où il a décrit le basket à UCLA, les Bruins de John Wooden ont remporté huit fois le championnat de la NCAA. Enberg était aussi le descripteur lors de neuf matches sans point ni coup sûr, incluant les deux de Tim Lincecum (2013 et 2014), alors un membre des Giants de San Francisco.

Enberg a été le descripteur des matches des Padres à la télé pendant sept saisons. Il a été intronisé au Temple de la renommée du baseball en 2015, obtenant alors le trophée Ford C. Frick.

«Il n'y aura jamais un deuxième Dick Enberg, a dit Sean McManus, le chef de la direction de CBS Sports. Il a symbolisé le sport pour plusieurs générations de partisans. Il était un raconteur exceptionnel, un professionnel exemplaire et un vrai gentleman. Il était l'une des authentiques légendes de notre profession.»

Enberg est né et a grandi au Michigan, un peu au nord de Detroit. Il a obtenu son étoile sur la Hollywood Walk of Fame en 1998. La chambre de commerce de Hollywood a fait savoir que des fleurs y seront déposées vendredi.