L'espoir renaît à Edmonton

Il ne suffit pas de faire une place aux jeunes. Ceux-ci doivent épater et gagner leur place.

À Montréal, l'éclosion de Jesperi Kotkaniemi, l'assurance de Victor Mete, Noah Juulsen et Mike Reilly sème beaucoup d'espoir.

Les fans des Oilers d'Edmonton vivent eux aussi d'espoir après un hiver pénible.

Connor McDavid semble aussi dominant. Il montre neuf points au compteur en trois petits matchs.

Son nouvel ailier droit, Ty Rattie, lui, en a amassé onze en quatre matchs. Rattie, 25 ans, un choix de deuxième ronde des Blues en 2011, deux fois soumis au ballottage au cours de sa carrière, a surpris en fin de saison dernière après son rappel de la Ligue américaine en obtenant neuf points en 14 matchs avec McDavid.

Il semble vouloir maintenir la cadence au camp. Le premier trio des Oilers est coulé dans le béton avec Ryan Nugent-Hopkins à gauche.

La recrue Kailer Yamamoto, 20 ans, premier choix des Oilers en 2017, connaît un deuxième gros camp consécutif. Cette fois, Yamamoto devrait entamer la saison à Edmonton à la droite de Leon Draisaitl et Milan Lucic. Yamamoto a sept points, dont quatre buts, en quatre matchs préparatoires.

On dit aussi beaucoup de bien du quatrième choix au total en 2016, Jesse Puljujarvi, victime du mal du pays à ses deux premières saisons en Amérique du Nord.

Puljujarvi est transformé depuis le début du camp d'entrainement. L'entraîneur Todd McLellan a évité de le placer à la droite de McDavid parce que le jeune finlandais aime être en possession de la rondelle.

McLellan a expliqué qu'il préférait avoir Rattie avec McDavid parce celui-ci garde la rondelle moins longtemps sur sa palette. Avec Ryan Strome pour centre, McLellan estime qu'il pourra faire de Puljujarvi le moteur de son trio.

En défense, le premier duo composé des Suédois Oscar Klefbom et Adam Larsson ne pouvait avoir des circonstances plus atténuantes l'an dernier. Klefbom a joué en dépit d'une blessure à l'épaule. Il traînait cette blessure depuis une première intervention chirurgicale en 2011. Larsson a perdu son père tragiquement début février. Robert Larsson est décédé d'une crise cardiaque à seulement 50 ans.

Les deux hommes semblent dans de bonnes dispositions au camp. Matt Benning et Darnell Nurse, dont les problèmes de contrat sont enfin réglés, devraient former la deuxième paire, tandis que le jeune Ethan Bear, modeste choix de cinquième ronde en 2015, gros producteur de points au niveau junior, est en train de brouiller les cartes au camp. Bear est droitier et lutte avec le premier choix de 2018, Evan Bouchard, droitier comme lui, pour l'un des derniers postes disponibles à la droite de Kris Russell.

Devant le filet, Cam Talbot semble fouetté par l'arrivée de Mikko Koskinen, 30 ans, l'un des meilleurs gardiens de la KHL ces dernières années. Talbot a été fumant au camp, Koskinen plus ordinaire. Contrairement à cette saison, Talbot avait connu un camp très difficile l'an dernier, avec une moyenne de 3,14 et un taux d'arrêts de .861. Un contraste avec sa moyenne actuelle de 1,50 et son taux d'arrêts de .951 en trois matchs.

Les Oilers seront intéressants à suivre cette année. Toute la direction est sous pression. Mais on semble avoir instauré une bonne ambiance à l'entraînement, à l'instar du Canadien.

Place au vrai test la semaine prochaine!