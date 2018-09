Un autre jeune dur tombe au combat

Dès le premier match, les séries de Lars Eller ont pris fin dans une mare de sang. Il venait de se faire décapiter par Eric Gryba au centre de la patinoire et il a été contraint de quitter la glace sur une civière.

Le cinquième et dernier match s'est terminé 6-1. Le CH avait été dominé 13-0 au chapitre des buts dans les cinq troisièmes périodes de la série.

Michael McCarron, un géant de 6 pieds 6 pouces, a été repêché en fin de première ronde malgré un coup de patin déficient. Dès sa première interview, après le repêchage, McCarron a promis de protéger les petits attaquants de sa nouvelle équipe et a lancé un défi à Milan Lucic.

En troisième ronde, malgré de beaux joueurs de talent encore disponibles, Jake Guentzel, Anthony Duclair, Oliver Bjorkstrand, entre autres, le CH a opté pour un autre dur: Connor Crisp.

Le jeune homme était le «protecteur» attitré de la jeune star Connor McDavid chez les Otters d'Erie.

Avec Michael McCarron, le choix de première ronde, Crisp, sans oublier les Brandon Prust, Travis Moen, Jarred Tinordi déjà dans l'organisation, les vedettes seraient protégées et le Canadien prêt à aller à la guerre.

Les années ont passé. Le hockey a changé. Crisp a continué à se battre. Sans pour autant percer. Il peinait même à s'accrocher à un poste dans la Ligue américaine.

Le jeune homme a annoncé sa retraite dimanche. Il avait seulement 24 ans. Crisp est contraint d'arrêter le hockey en raison de sévères commotions cérébrales subies au cours de sa carrière.

«La vidéo de Dan Carcillo m'a vraiment ouvert les yeux, a-t-il confié au collègue Guillaume Lefrançois, de La Presse. C'est fou de voir ce qu'il a vécu, entre le succès qu'il a connu et ce qu'il combat aujourd'hui. Je ne voulais pas continuer ma vie comme ça. Depuis trois ans, j'ai des maux de tête au quotidien. Certains jours, ils sont plus puissants que d'autres. J'ai consulté plusieurs médecins, parlé à plein de gens. Je préférais mettre fin à ma carrière maintenant.»

McCarron, lui, devrait être renvoyé dans les mineures sous peu, comme lors des dernières années. Le jeu est devenu trop rapide pour des joueurs comme lui.

On cherche désormais des joueurs rapides, intelligents et fougueux, efficaces en échec-avant. Les Lehkonen, Hudon, Drouin, Peca, Tatar, Gallagher, Kotkaniemi, Domi (quoiqu'il joue comme un attaquant de 6 pieds 6 pouces) ont désormais la cote malgré leur gabarit moins imposant, et ils n'ont plus besoin de protecteurs.

Crisp a eu l'intelligence de se retirer à temps. En ce sens, la vidéo diffusée par Daniel Carcillo a eu l'effet escompté. Espérons que d'autres soient aussi avisés que Crisp s'ils souffrent de puissants maux de tête comme lui. Souhaitons au jeune homme des solutions médicales à ses souffrances.

Fou comme le hockey a changé depuis 2013, quand même. Le Canadien s'est ajusté en retard, mais s'est ajusté. Les prochaines années s'annoncent excitantes sur la glace. Et des jeunes comme Crisp et McCarron, on l'espère, n'auront plus à se battre pour espérer percer.

