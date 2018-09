La fin des espoirs pour deux premiers choix

Le premier choix du Canadien en 2013, Michael McCarron, en est déjà à son sixième camp d'entraînement avec le CH.

McCarron constituait un projet. Il mesurait 6 pieds 6 pouces lorsque Trevor Timmins l'a repêché au 25e rang en 2013, sa robustesse enchantait le DG Marc Bergevin, qui souhaitait grossir les effectifs.

Malheureusement, McCarron n'a jamais pu s'ajuster à la vitesse des rangs professionnels. Il a connu une première saison intéressante dans la Ligue américaine avec 38 points, dont 17 buts, en 58 matchs. Mais sa production a périclité au fil des ans par la suite.

Repêchés lors des rondes subséquentes lors de cette cuvée, Jacob De La Rose, Artturi Lehkonen et Sven Andrighetto ont pu s'établir dans la LNH avant lui. McCarron n'a ni la vitesse, ni l'intelligence pour réussir à se distinguer dans le nouveau style de jeu du Canadien, qui prône un échec-avant soutenu.

McCarron sera sans doute rétrogradé dans la Ligue américaine après avoir été soumis au ballottage. Il serait surprenant qu'on le réclame. Même des clubs plus costauds et moins rapides, les Ducks d'Anaheim, par exemple, viennent de changer leur philosophie et veulent améliorer leur vitesse.