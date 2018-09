L'année de la dernière chance pour Peter Chiarelli

Quelques mois après son arrivée, en 2015, les Oilers ont remporté la loterie du repêchage. Ils allaient accueillir le meilleur joueur de sa génération, Connor McDavid.

Le jeune homme allait joindre quatre autres top 3 au repêchage: Taylor Hall, Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins et Nail Yakupov.

Trois ans plus tard, McDavid a répondu aux attentes. Il vient de connaître deux saisons consécutives de plus de 100 points, et 48 points en 45 matchs à son année recrue.

Les Oilers néanmoins, ont raté les séries deux fois sur trois et ne semblent pas en voie de le faire cet hiver.

Taylor Hall vient de gagner le trophée Hart remis au joueur le plus utile avec les Devils du New Jersey. Yakupov est dans la KHL, mais Chiarelli n'est pas responsable de cette déconfiture.

Chiarelli a tenté de bâtir une défense solide. Il a échoué lamentablement jusqu'ici. Il a gaspillé des choix de première et deuxième rondes pour obtenir Griffin Reinhart, quatrième choix au total en 2012 par les Islanders de New York.

Reinhart n'a jamais percé. Il n'est déjà plus dans l'organisation. Les Islanders ont repêché leur éventuel premier centre, Mathew Barzal, avec ce choix. Kyle Connor, Brock Boeser et Thomas Chabot étaient aussi disponibles.

Avec le choix de deuxième ronde, Brandon Carlo, Sebastian Aho, premier compteur des Hurricanes l'an dernier, et Vince Dunn auraient été à la portée des recruteurs des Oilers. Il s'agit sans doute de la plus grande gaffe de Chiarelli.

Obtenu des Devils en retour de Taylor Hall, Adam Larsson est devenu un défenseur fort fiable au sein de la première paire, mais on se cherche encore un défenseur droitier offensif là-bas.

Kris Russell a reçu 16 millions pour quatre ans. Il demeure un défenseur de soutien. Andrej Sekera a obtenu un contrat de six ans pour 33 millions. Sekera jouait à peine 16 minutes par match l'an dernier.

On croyait Milan Lucic capable de remplacer Taylor Hall. Lucic n'a pas la vitesse pour suivre le rythme de McDavid. Il a compté 10 buts l'an dernier.

Jordan Eberle, qui venait de connaître deux saisons consécutives de plus de 60 points lors de l'embauche de Chiarelli, a été échangé l'an dernier pour Ryan Strome. Celui-ci a obtenu 34 points, dont 13 buts, l'an dernier.

Comment accumuler autant de gaffes en si peu de temps?

Les Oilers ouvriront vraisemblablement leur camp d'entraînement sans leur meilleur défenseur l'an dernier, Darnell Nurse, toujours dans une impasse contractuelle avec la direction. Sekera ratera la première moitié de la saison en raison d'une blessure.

À l'attaque, on ne connaît pas encore l'identité de l'ailier droit de McDavid. On espère voir Jesse Puljujarvi ou Kailer Yamamoto émerger.

Le réputé chroniqueur du quotidien Edmonton Sun, Terry Jones, columnist au Sun depuis 1982, membre du Temple de la renommée du hockey, n'a pas mis de gants blancs ce matin.

«Si les Oilers ratent les séries à nouveau, à peu près tout le monde se fera congédier. (Le DG) Peter Chiarelli, (l'entraîneur) Todd McLellan et la nouvelle collection d'adjoints se feront montrer la porte. Et le pire des scénarios se produira: la perspective d'une reconstruction de la reconstruction... de la reconstruction.»

Troublant de vérité.