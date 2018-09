La valeur de Max Pacioretty se précise...

Il touchera en moyenne 8,2 millions par année pour cinq ans à compter d'octobre 2019. Wheeler, 32 ans, aurait eu droit à l'autonomie complète le 1er juillet 2019.

Certains sont déjà tentés de faire un parallèle avec Max Pacioretty. Les deux sont capitaines de leurs clubs respectifs. Les deux jouaient pour un salaire inférieur à leur production et avaient un contrat valide pour encore un an.

Les comparaisons s'arrêtent là. Wheeler vient de connaître une saison de 91 points, au neuvième rang des compteurs de la LNH, deux points devant Sidney Crosby. Aucun joueur n'a amassé plus de passes (68) que lui. En séries, Wheeler a inscrit 21 points en 17 matchs.

Il s'agissait, pour Wheeler, d'une troisième saison consécutive de 74 points ou plus.

Pacioretty, 29 ans, a connu plusieurs saisons de plus de 30 buts, mais il n'a jamais amassé plus de 67 points en une saison. La dernière a vu son rendement chuter à 37 points, dont 17 buts, en 64 matchs.

À ses dernières séries éliminatoires, il y a deux ans contre les Rangers de New York, Pacioretty a obtenu un point en six matchs. Sa production de points par match en carrière en séries se situe à 0,50, comparativement à 0,72 en saison régulière.

On ne sait toujours pas si Pacioretty sera échangé d'ici l'ouverture de la saison, s'il signera sur le champ une prolongation de contrat avec l'équipe qui l'obtiendra ou, dans un scénario surprenant, s'il signera une prolongation de contrat avec le Canadien.

Son statut à Montréal est précaire, mais sa valeur semble se préciser. Avec la signature du contrat de Wheeler, on a une idée plus claire: Pacioretty ne vaut pas 8,2 ou même 8 millions par saison.

Par contre, il peut espérer au moins 7 millions par saison, comme vient de l'obtenir Evander Kane avec les Sharks de San Jose. Celui-ci a seulement 26 ans, mais a marqué une seule fois 30 buts en carrière. Il a néanmoins frôlé ce plateau l'an dernier (29 buts) et la saison précédente (28 buts). Et il joue de façon beaucoup plus robuste que Pacioretty.

Si Max Pacioretty rêvait à 8 ou même 9 millions par saison, la signature de contrat de Wheeler ne constitue pas une très bonne nouvelle.