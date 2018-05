Vite, pendant que Peter Chiarelli est encore en état de nuire!

Les Oilers se chercheraient un défenseur droitier offensif en mesure d'aider l'équipe dès l'an prochain, affirme le chroniqueur du quotidien Edmonton Journal, Jim Matheson, un vieux routier.

On voudrait profiter dans l'immédiat des belles années de Connor McDavid. Leur jeune espoir Jesse Puljujarvi, quatrième choix au total en 2016, sera-t-il lui aussi mis en vitrine?

Justin Faulk, des Hurricanes de la Caroline, Colton Parayko, des Blues de St. Louis, Colin Miller, des Golden Knights de Las Vegas, Brandon Montour, des Ducks d'Anaheim, Matt Dumba, du Wild du Minnesota, ou Travis Sanheim, de Flyers de Philadelphie, pourraient être dans la mire des Oilers.

Erik Karlsson, en raison du salaire qu'il commandera et surtout du prix exigé en retour, et Shea Weber, sans doute trop âgé et trop payé, ne sont probablement pas abordables.

Le DG des Oilers, Peter Chiarelli, n'en serait pas à son premier raccourci. En 2015, il a échangé ses choix de première et deuxième rondes aux Islanders de New York pour mettre la main sur un jeune défenseur des Islanders, Griffin Reinhart, un robuste gaucher repêché quatrième au total en 2012. Les Islanders ont repêché le brillant centre Mathew Barzal et Reinhart a constitué un flop à Edmonton. Il n'est déjà plus dans l'organisation.

Un an plus tard presque jour pour jour, Taylor Hall a été sacrifié pour Adam Larsson, un défenseur droitier de qualité, mais dont le plafond offensif a vite été atteint puisque deux ans plus tard, on se cherche encore un défenseur droitier offensif.

Il y a lieu alors de se demander pourquoi Edmonton a été si peu patient avec Justin Schultz, échangé aux Penguins l'an dernier pour un modeste choix de troisième ronde. Schultz a été miné par les blessures cette année, mais il a amassé 51 points l'an dernier à Pittsburgh, et huit points en douze matchs en séries éliminatoires ce printemps. Hall et Barzal ont amassé 93 et 85 points respectivement cette année.

Milan Lucic constitue un autre raccourci. On lui a donné 42 millions pour sept ans en pensant qu'il pourrait remplacer Hall. Il n'a pas la vitesse nécessaire pour jouer avec McDavid. On a été forcé de placer tantôt Ryan Nugent-Hopkins, tantôt Leon Draisaitl, des centres, pour jouer avec McDaid. Lucic a obtenu seulement 10 buts et 34 points en 82 matchs cette saison.

Et si Marc Bergevin offrait Max Pacioretty pour le dixième choix au total? Il faut se dépêcher, pendant que Chiarelli est encore en état de nuire à son organisation...

