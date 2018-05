Ron Francis aura manqué de temps...

Francis a été congédié de façon officielle hier de son poste de DG des Hurricanes de la Caroline.

On l'avait écarté une première fois ce printemps, en lui promettant toutefois un titre de président.

Ron Francis a hérité d'une équipe à la dérive à son entrée en poste en 2015.

Comme Cheveldayoff, nommé DG des Jets de Winnipeg en 2011, il a choisi de bâtir son club pièce par pièce, en misant sur le repêchage et le développement des jeunes.

Les Jets ont raté les séries lors de cinq des six premières saisons sous l'autorité de Cheveldayoff. Mais l'équipe était jeune et on sentait une belle croissance interne. Ils ont figuré parmi les meilleures équipes de la Ligue cette année et luttent avec les Predators de Nashville en deuxième ronde des séries.

On aurait pu dire la même chose des Hurricanes. Leur premier quatuor de défenseurs, Justin Faulk, Jacob Slavin, Brett Pesce et Noah Hanifin, fort prometteur, a 23 ans en moyenne.

Le noyau à l'attaque est tout aussi jeune. Le meilleur compteur, Sebastian Aho, 65 points, dont 29 buts, a 20 ans. Teuvo Teravainen, subtilisé de façon magistrale aux Hawks de Chicago, 64 points, a 22 ans. Leur centre Elias Lindholm est âgé de 23 ans. Leur redoutable buteur Jeff Skinner a 25 ans.

Les Hurricanes accueilleront aussi l'an prochain un centre fort prometteur, Martin Necas, qui a amassé 11 points en seulement sept matchs au Championnat mondial junior avec son ailier Filip Zadina.

L'équipe a également remporté le deuxième prix de la loterie et pourrait repêcher Zadina au deuxième rang, ou encore Andrei Svechnikov.

Les nouveaux dirigeants de l'équipe, parmi lesquels l'ancien bras droit de Marc Bergevin, Rick Dudley, fraîchement embauché ce matin, pourraient récolter dès l'an prochain ce que Francis a semé.

Ironiquement, ce même Dudley a jalonné les bases à Winnipeg pour Kevin Cheveldayoff. Avant que les Thrashers d'Atlanta ne déménagent à Winnipeg, Dudley, l'ancien DG des Thrashers, avait obtenu Blake Wheeler des Bruins pour Rich Peverley et Boris Valabik.

Il avait aussi obtenu Andrew Ladd pour un choix de deuxième ronde et un espoir qui ne s'est jamais développé, et aussi Dustin Byfuglien pour des choix de première et deuxième rondes ainsi que des espoirs de deuxième ordre.

À lui de passer directement au dessert avec le nouveau directeur général à être nommé en Caroline!

