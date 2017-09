Repartir à zéro

Les preneurs aux livres de Las Vegas ne se souviennent apparemment pas que les Sénateurs d'Ottawa sont passés à un but en deuxième prolongation d'un septième match de vaincre les éventuels champions de la coupe Stanley, les Penguins de Pittsburgh, en finale de l'Est le printemps dernier.

Alors que le camp d'entraînement de la saison de leur 25e anniversaire dans la LNH s'amorce jeudi avec les tests physiques, ils ont appris au cours des derniers jours que leur cote de paris est de 40/1 pour mettre la main sur le précieux trophée en 2017-2018, à égalité au 19e rang avec les Panthers de la Floride, un club qui a raté les séries l'an passé. Leurs grands rivaux, les Maple Leafs de Toronto, sont à égalité au cinquième rang (14/1).

Un tel manque de respect pourrait être un élément de motivation pour les hommes de l'entraîneur-chef Guy Boucher, qui amorcera sa deuxième saison à la barre de l'équipe. Celui-ci devra cependant composer avec assez de complications au début de saison de son club, avec l'absence possible du capitaine Erik Karlsson pour le match inaugural du 5 octobre contre les Capitals de Washington, en plus de la perte du partenaire de ce dernier au cours de l'été, Marc Méthot, parti à Dallas via Vegas.

L'historique récent de cette équipe, qui a raté les séries éliminatoires la saison suivant ses deux plus récentes participations (en 2013 et 2015), peut aussi expliquer en partie les doutes qui persistent à son sujet.

Leur DG Pierre Dorion a répété sur toutes les tribunes au cours des dernières semaines qu'il est confiant d'avoir « un club capable de se qualifier pour les séries, et après, tout peut arriver », comme lors de l'épopée d'avril et mai dernier qui a vu son club éliminer successivement les Bruins de Boston et les Rangers de New York, avant de pousser les Penguins à la limite jusqu'au but décisif de Chris Kunitz.

Tout est cependant à recommencer à zéro maintenant.

« Il y a eu bien des soirs où tu es couché et tu restes éveillé en te demandant ce qui aurait pu se passer si les choses avaient été différentes. Mais tu mets cela de côté alors que l'été achève et tu te soucies du camp d'entraînement. La bonne chose avec moi est que je n'ai pas une bonne mémoire. J'ai hâte de créer de nouveaux souvenirs maintenant », a indiqué le gardien Craig Anderson plus tôt cette semaine.

Puis il a ajouté, au sujet de l'historique récent de hauts et de bas du club : « Là, vous essayez encore de faire fonctionner une mémoire que je n'ai pas ! »

Pour la plupart des membres de la formation, c'était une première incursion dans le top-4 de la LNH, et une première déception aussi vive dont il faut rebondir. Mais quelques vétérans ont vécu des situations similaires, notamment les Québécois Alexandre Burrows et Derick Brassard, qui ont perdu des finales de la coupe Stanley avec les Canucks de Vancouver et les Rangers de New York, respectivement.

Le Gatinois Brassard, qui ratera le début du camp alors qu'il récupère toujours d'une opération à l'épaule subie après l'élimination des siens, estime qu'il n'y a pas de secret à revenir tout aussi affamé lors de la saison qui suit une telle élimination douloureuse.

« À ce temps-ci de l'année, les gars sont excités de revenir. Avec les succès qu'on a connus l'an passé, ça va être un défi encore plus grand pour notre équipe. Tu regardes les équipes dans notre division, elles se sont pas mal toutes améliorées, c'est une des meilleures divisions dans le hockey. On a pas mal le même groupe qui revient encore, on a une bonne chimie et on a de beaux événements qui nous attendent cette année, comme le match à l'Île-du-Prince-Édouard en match présaison qui va nous permettre d'aller chez Dion (Phaneuf), ça va être bon pour l'esprit d'équipe. On va aller en Suède (en novembre, deux matches contre l'Avalanche), et il y a le match dehors (la Classique hivernale contre Montréal en décembre). Ça va être une année le fun. On rentre là avec confiance, on ne se met pas de pression, mais il faut réaliser aussi que les autres clubs vont nous attendre de pied ferme », affirme Brassard.