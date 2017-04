Un printemps signé Brassard

L'attaquant gatinois des Sénateurs d'Ottawa a encore connu un gros match, lundi, contre les Bruins de Boston. Il a récolté un but et une passe pour porter sa récolte à quatre points depuis le début des séries éliminatoires.

Il ne fait qu'ajouter à la réputation d'hommes des grandes occasions qu'il s'était forgée avec les Rangers de New York. Ces derniers auraient d'ailleurs bien besoin de lui présentement dans leur série contre le Canadien de Montréal.

« Big Apple Brass ! C'était son surnom. Quand je le voyais jouer avec les Rangers, je trouvais que c'était le coeur et l'âme de son équipe. C'était lui qui drivait les gars et qui était spectaculaire offensivement avec Mats Zuccarello. De l'extérieur, il avait l'air du leader de son club. À présent, je le vois tous les jours. Je vois à quel point il prend la game au sérieux et qu'il veut faire la différence. En séries, tu as besoin de gars comme ça et jusqu'à maintenant, il fait vraiment le travail », a souligné son coéquipier et compagnon de trio occasionnel, Alexandre Burrows.