Repêchage simulé 2012

D'abord un guide - Marc Antoine Godin

Ce repêchage simulé était une lourde tâche cette année ! Rarement cuvée a-t-elle été aussi remplie d'incertitude. Le « facteur russe » et la menace de la KHL ont influencé certains clubs dans leur évaluation des Yakupov, Grigorenko et Vasilevski. Des espoirs comme Galchenyuk, Rielly et Koekkoek ont raté la majeure partie de la saison en raison de blessures, et on ignore s'ils maintiendront leur courbe de progression. Et il y a tous ces défenseurs que chaque équipe évaluera dans un ordre différent. Ajoutez à cela le fait que Columbus et la Caroline pourraient échanger leur choix d'ici vendredi, et vous comprendrez que cet exercice est davantage un guide qu'une prédiction formelle...