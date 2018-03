Les finances de la LNH - Tableau interactif

la liste:10368:liste;la boite:2004046:box

Les finances de la LNH

La menace d'un lock-out plane sur la Ligue nationale de hockey, même si le chiffre d'affaires de la LNH n'a cessé d'augmenter depuis le dernier conflit de travail, en 2004-2005. Ce tableau interactif vous permet de comparer l'évolution des revenus et des profits des équipes, la valeur des concessions et les masses salariales au cours de la dernière décennie.

Utilisation

Comparez les profits ou pertes, les revenus, les masses salariales et les valeurs estimées des équipes de la Ligue nationale en cliquant sur les logos au-dessus du tableau interactif. Choisissez un type de données et le tableau se redimensionnera automatiquement. Le bouton de la moyenne des autres ligues professionnelles vous permet de comparer les finances de la LNH par rapport à celles de la MLB, de la NBA et de la NFL.

Visualisation

Ce graphique interactif a été créé grâce à l'aide de la librairie JavaScript D3.js.