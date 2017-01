Les Capitals obtiennent un point dans un 14e match de suite

Le défenseur Dmitry Orlov a marqué deux buts et les Capitals de Washington ont gardé le vent dans les voiles en écrasant les Hurricanes de la Caroline 6-1, lundi.

Stephen Whyno Associated Press Washington

Cette victoire leur a permis d'amasser au moins un point au cours de leurs 14 derniers matchs.

Orlov a doublé son total de buts de la saison et Justin Williams, Evgeny Kuznetsov, T.J. Oshie et Lars Eller ont aussi trouvé le fond du filet pour les Capitals, qui ont gagné leurs trois dernières parties et qui n'ont pas perdu en temps réglementaire depuis le 27 décembre.

Les Capitals ont inscrit six buts sur 25 tirs vers Cam Ward et ils ont infligé un quatrième revers de suite aux Hurricanes. Les hommes de Barry Trotz ont trouvé le fond du filet 44 fois lors de leurs huit derniers matchs.

Braden Holtby a stoppé 25 rondelles pour signer une 23e victoire cette saison. Seul Jordan Staal, en avantage numérique, a pu le déjouer, en première période.