Un autre joueur du Canadien subit une sévère blessure au tournoi des recrues

Cette fois-ci, il s'agit du défenseur Jarret Tyszka, victime d'une sournoise mise en échec de l'attaquant Hudson Elynuik, un joueur de 20 ans repêché en troisième ronde par les Hurricanes de la Caroline en 2016 et qui a signé un contrat de la Ligue américaine avec l'organisation torontoise cet été.

L'incident est survenu avec un peu plus de six minutes à jouer à la première période. Tyszka, un choix de cinquième ronde du Tricolore en 2017, patinait en direction du coin droit dans la zone du Canadien afin de récupérer la rondelle lorsque Elynuik lui a servi un double échec à la hauteur des épaules alors que Tyszka lui tournait le dos.

Tyszka, âgé de 19 ans et un porte-couleurs des Thunderbirds de Seattle dans la Ligue de l'Ouest, a donné tête première contre la rampe et est resté étendu de longues minutes avant de sortir de la glace sur une civière.

Elynuik a écopé une pénalité majeure et a été expulsé de la rencontre.

Peu de temps après l'incident, le Canadien a annoncé que Tyszka avait été transporté à l'hôpital pour subir des examens. Il était conscient et bougeait ses membres.

En ce qui a trait au hockey à proprement parler, les jeunes joueurs de Joël Bouchard ont livré une meilleure performance que vendredi soir, bien que l'équipe déléguée par l'organisation des Maple Leafs n'avait pas la prestance de celle des Sénateurs.

Les amateurs de hockey qui ont sacrifié un beau dimanche ensoleillé pour assister au match ont notamment vu un Jesperi Kotkaniemi plus fringant et actif dans toutes les phases du jeu. Le Finlandais a inscrit un premier point non officiel dans l'uniforme tricolore en récoltant une aide sur le but de T.J. Melancon, qui créait l'égalité 2-2 à 6:14 de la troisième période.

Cole Fonstad avait récolté le premier but du Canadien depuis le début du tournoi, en milieu de deuxième période, contre Zachary Bouthillier, un choix de 7e ronde en 2018. Bouthillier, un gardien des Saguenéens de Chicoutimi, a fait face à 23 tirs et réalisé plusieurs arrêts de qualité.

À l'autre extrémité, Michael McNiven n'a reçu que 15 tirs. Six d'entre eux sont venus dans un intervalle de moins de trois minutes en début de match lorsque Adams-Moisan et Antoine Waked ont écopé de pénalités successives. Carl Grundstrom et Jeremy Bracco ont fait vibrer les cordages lors de ces avantages numériques.

Giorgio Estephan a réussi le filet décisif pendant la septième minute de jeu du troisième vingt pour permettre aux Maple Leafs de compléter le tournoi avec un gain en deux sorties. Grundstrom a complété dans un filet désert.