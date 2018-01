Blessé mardi soir, Paul Byron rate la séance d'entraînement

Avec 2 min 34 s à écouler à la troisième période mardi soir, Byron a été violemment projeté contre la rampe à la suite d'un double-échec dans le dos de la part du défenseur Colton Parayko des Blues de St. Louis.

L'épaule droite de Byron a semblé avoir subi le gros du choc.

Sur le jeu, Parayko a écopé une pénalité majeure de cinq minutes pour avoir donné de la bande, et Charles Hudon en a profité pour marquer l'unique but du Tricolore dans un revers de 3-1.

Pendant que Byron se soumettait à des traitements et effectuait une séance de vélo stationnaire, mercredi, Hudon s'est retrouvé au centre d'un trio complété par Max Pacioretty et Daniel Carr.

Jonathan Drouin a de nouveau patiné en compagnie d'Alex Galchenyuk et de Nicolas Deslauriers, et Claude Julien a également laissé intact le trio formé de Tomas Plekanec, d'Artturi Lehkonen et de Brendan Gallagher.

Les trois duos défensifs étaient les mêmes que mardi, ce qui signifie que Jordie Benn était de nouveau le défenseur en surplus.

Le Canadien complétera son court périple de deux matchs à l'étranger en rendant visite aux Hurricanes de la Caroline jeudi soir.

Samedi et dimanche, ce sera le traditionnel week-end du Super Bowl avec des matchs en après-midi contre les Ducks d'Anaheim et les Sénateurs d'Ottawa.