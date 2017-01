Price et Radulov sonnent la charge contre les Flames

Le gardien a repoussé 30 des 31 tirs des Flames, tandis qu'Alexander Radulov a marqué deux fois, et le Canadien l'a emporté 5-1, mardi soir, au Centre Bell.

Price est passé à une seconde - une! - de signer son troisième jeu blanc de la saison, son premier depuis le 12 novembre. Mais Sam Bennett l'en a privé en marquant en toute fin de match, pendant une pénalité à Radulov. Bref, Price s'est fait jouer le tour que le CH a joué à Devan Dubnyk au Minnesota, en marquant au dernier moment pour lui enlever son blanchissage.

Le sommaire du match

Price a tout de même prouvé qu'il avait retrouvé ses repères. Et il a démontré une nouvelle fois qu'il est aussi bon pour distribuer les rondelles que pour les arrêter. Parmi ses nombreuses passes tentées, l'une d'elles a mené au quatrième but des vainqueurs, sur lequel Price a obtenu une passe.

Lent départ

Le cocktail de précipitations qui tombait sur Montréal hier matin a forcé le Canadien à annuler son entraînement matinal. Visiblement, les hommes de Michel Therrien avaient de la rouille à chasser de leur système.

Le jeu manquait en effet de fluidité en début de match, d'autant plus que les Flames, eux, arrivaient de Toronto, où ils avaient affronté les Maple Leafs la veille. Ça s'est traduit par huit hors-jeu dans les 13 premières minutes de la rencontre.

Les chances de marquer étaient également peu nombreuses. Les Flames en ont eu une d'entrée de jeu, quand une erreur de Nathan Beaulieu a permis à Alex Chiasson d'amorcer un deux-contre-un, mais Price a bloqué le tir de Johnny Gaudreau.

À l'autre bout, Beaulieu a obtenu la meilleure occasion du Tricolore avec une minute à écouler, mais Chad Johnson a fermé la porte. Quelques secondes plus tard, Andrew Shaw rachetait son coéquipier et ouvrait la marque, pour son premier but depuis le 4 décembre (neuf matchs). 1-0 CH après 20 minutes.

Plekanec rejoint Gainey

Même si le cadran des tirs au but leur a donné l'avantage 11-6, les Flames ont éprouvé toutes sortes de difficultés en période médiane.

C'est d'abord Johnson qui a flanché. Le gardien a été battu entre les jambes par un tir de Tomas Plekanec, qui a donc doublé l'avance des siens. Le but a été marqué pendant que le Canadien se défendait à quatre contre cinq.

Avec ce but, Plekanec a rejoint Bob Gainey au 2e rang de l'histoire du Tricolore avec 20 buts en désavantage numérique. Seul Guy Carbonneau (27) en a inscrit davantage.

Quatre minutes plus tard, c'était au tour du CH de profiter d'un avantage numérique. Radulov a conclu un joli échange à trois amorcé par Shea Weber et Nathan Beaulieu, afin de porter la marque à 3-0. Le Russe mettait ainsi fin à une séquence de huit matchs sans but.

Les Flames ont eu une occasion en or de revenir dans le match en milieu de deuxième période, quand ils ont obtenu un avantage numérique de deux hommes pendant 47 secondes. Et pendant ledit avantage numérique, Plekanec a même perdu son bâton. Les Montréalais n'avaient donc que les bâtons de Weber et d'Alexei Emelin pour se défendre. Mais les visiteurs ont trouvé le moyen de perdre la rondelle par leurs propres moyens...

La situation n'a fait qu'empirer pour les Flames au dernier tiers. Daniel Carr, bien servi par Torrey Mitchell, puis Radulov - son deuxième de la soirée, encore en avantage numérique - ont gonflé la marque.

La formation albertaine subit une quatrième de suite, et trois de suite par un écart de quatre buts.

Le Canadien porte quant à lui sa fiche à 7-4-1 en janvier. Il tentera de signer une huitième victoire jeudi, à Brooklyn, contre les Islanders, avant de profiter de la pause du match des étoiles.