Max Pacioretty blessé à l'entraînement

(Nashville) Max Pacioretty a quitté l'entraînement matinal du Canadien durant un exercice d'avantage numérique, mardi à Nashville. Le capitaine a été atteint près du pied droit par un lancer des poignets de Shea Weber et peinait à mettre son poids sur sa jambe au moment d'être escorté hors de la patinoire par les soigneurs.

«Je n'ai pas de mise à jour à son sujet. Une décision sera prise avant le match», a mentionné Michel Therrien.

L'attaque du CH peut difficilement se passer de son meilleur marqueur compte tenu du fait qu'elle est déjà privée de plusieurs éléments, à commencer par Alex Galchenyuk et Andrei Markov.

Si Pacioretty n'était pas en mesure de jouer, l'ailier Bobby Farnham, fraîchement rappelé des IceCaps de St. John's participera à un premier match dans l'uniforme du CH.

Outre le statut incertain du capitaine, on n'entrevoit aucun changement à la formation. Le défenseur Zach Redmond a fait un peu de temps supplémentaire, ce qui laisse croire qu'on lui préférera à nouveau Ryan Johnston.

Weber veut juste jouer

C'est rare qu'un match de saison régulière du Canadien face à une équipe de l'Association Ouest suscite autant d'intérêt. Il faut peut-être remonter à la première saison de Patrick Roy derrière le banc de l'Avalanche du Colorado pour voir une rencontre en apparence banale générer une telle anticipation. Ç'aurait évidemment eu une autre dimension si P.K. Subban avait été en mesure de participer au match. Mais à Nashville, c'est surtout le retour de Shea Weber qui fait la manchette.

De voir l'ancien capitaine des Predators rencontrer - un peu à contrecoeur - une meute de journalistes vêtu d'un kangourou du Canadien a dû constituer une image étrange pour ceux qui gravitent autour des Predators.

Ce midi, le colosse défenseur a maintenu son flegme habituel en commentant son retour à Nashville et les sentiments qui pourraient l'habiter. « Je veux juste jouer au hockey. »

Autour de lui, toutefois, le concert d'éloges ne cesse de résonner. Aux quatre coins de la LNH Weber est l'un des joueurs les plus respectés de la ligue et sa fameuse « présence » aide même le travail de son entraîneur-chef.

« C'est l'un des tops que j'ai eu la chance de diriger, a commenté Michel Therrien. Sa présence, son approche et tout ce qui se dégage autour de lui font en sorte que les joueurs autour de lui deviennent meilleurs et leur propre approche est meilleure.

«À l'instar de Carey Price, il a cette attitude que peu de joueurs possèdent. Dès qu'ils entrent dans un vestiaire ils instaurent un niveau de concentration et ça rend mon travail plus facile d'avoir un joueur comme ça parce que je sais que mes joueurs seront toujours bien préparés.»

On doit s'attendre à ce que les Predators préparent quelque chose pour saluer leur ancien capitaine durant la partie. À n'en pas douter, la réaction du public sera chaleureuse.

«Je pense qu'ils vont l'aimer, soupçonne Alexander Radulov, lui-même un ancien des Predators. Je ne pense pas qu'ils m'ont m'aider, moi, mais c'est correct comme ça...»

Radulov, on le rappelle, a eu deux passages mouvementés à Nashville plus tôt dans sa carrière. Le second s'est terminé dans la controverse.

«Beaucoup de choses ont changé, a réitéré l'ailier russe. Le temps a passé, j'ai appris de mes erreurs et maintenant je m'applique à aider mon équipe à gagner.»