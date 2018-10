Des débuts réussis pour Jesperi Kotkaniemi

Le joueur de centre du Canadien de Montréal est en effet devenu le premier joueur né en 2000 à prendre part à une rencontre de la LNH, contre les Maple Leafs de Toronto.

Bien que Kotkaniemi, qui a célébré son 18e anniversaire de naissance en juillet, était le plus jeune joueur sur la glace de l'Aréna Scotiabank, ça n'a pas paru.

Le Finlandais a effectué 22 présences sur la patinoire, a joué pendant 15 minutes et cinq secondes, récolté une mention d'aide et obtenu deux tirs en direction de Frederik Andersen dans la défaite de 3-2 du Canadien en prolongation.

Troisième plus jeune joueur à disputer un match de la LNH dans l'uniforme montréalais à égalité avec Claude Lemieux - à 18 ans et 89 jours -, il est le deuxième plus jeune porte-couleurs du Canadien à obtenir un point, derrière Mario Tremblay (18 ans et 75 jours).

Ce premier point en carrière est venu en avantage numérique, lorsque Andrew Shaw a déjoué le gardien torontois vers la toute fin de la deuxième période. Ce but a permis au Canadien de retraiter au vestiaire avec une égalité de 2-2.

La seule note négative au dossier de Kotkaniemi aura été ses difficultés au cercle de mise en jeu, avec une seule de gagnée en sept tentatives.

Kotkaniemi dit n'avoir ressenti «aucun papillon» en participant à son premier match en carrière dans la LNH.

«Ç'a été amusant. J'ai aimé chaque moment, même si le résultat n'a pas été celui que nous voulions.»

L'entraîneur-chef Claude Julien a brossé un bilan positif du travail de Kotkaniemi.

«Si vous voulez gagner des matchs de hockey, vous devez utiliser des joueurs capables de faire de beaux jeux et de créer de l'attaque dans une bonne position. Il est certainement l'un de ces joueurs.

«Ce que j'ai vu de lui aujourd'hui (mercredi), c'est un joueur qui a connu une bonne première sortie, a ajouté Julien. Mais je sais aussi qu'il est l'un de ces joueurs qui vont continuer de s'ajuster, comme il le fait depuis le tout début. Il réalise que le jeu se referme beaucoup plus rapidement. J'étais vraiment heureux de voir comment le jeune de 18 ans s'est comporté à son premier match.»

