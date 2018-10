Les Capitals écrasent les Bruins 7-0

Après avoir regardé la première bannière de champions de la coupe Stanley dans l'histoire de l'équipe être levée dans les hauteurs de l'aréna, T.J. Oshie a lancé les hostilités en marquant après seulement 24 secondes de jeu. Evgeny Kuznetsov a ajouté le premier de ses deux buts environ une minute et demie plus tard et les Bruins ne s'en sont jamais remis. Il s'agissait des deux premiers buts les plus rapides lors du match d'ouverture des champions en titre de la coupe Stanley dans l'histoire de la LNH - et ce n'était que le début.

« Nous avons marqué rapidement et ils semblaient ensuite être en état de choc », a dit Ovechkin.

À mi-chemin en deuxième période, les Capitals ont chassé le gardien Tuukka Rask, qui a accordé cinq buts sur 19 tirs. À l'autre bout de la patinoire, Braden Holtby a stoppé les 25 tirs dirigés vers lui, portant son dossier en carrière face aux Bruins à 15-2 avec quatre jeux blancs.

Au cours de la cérémonie d'avant-match, on a présenté une vidéo des meilleurs moments de la marche des Capitals en séries éliminatoires, ainsi que des célébrations à la suite de leur victoire. La foule a chaleureusement accueilli Ovechkin, qui a fait un tour d'honneur avec la coupe Stanley. Quelques instants après qu'il eut remis le précieux trophée dans son coffre, ses coéquipiers et lui ont lancé un message clair aux autres formations de la LNH comme quoi ils avaient la ferme intention de gagner un deuxième titre de suite.

« Nous avons démontré aux autres équipes que nous ne serons pas faciles à battre », a affirmé Ovechkin.

Lors du premier match de Todd Reirden comme entraîneur-chef, les Capitals ont défait les Bruins pour une 13e fois d'affilée, cette fois sans Tom Wilson. L'ailier droit purgeait le premier d'une suspension de 20 matchs pour une mise en échec à la tête d'un rival au cours d'un match préparatoire.

Ovechkin a inscrit un des quatre buts en avantage numérique des siens. John Carlson a aussi déjoué le gardien substitut des Bruins Jaroslav Halak lors d'un avantage numérique de deux hommes. Nic Dowd a aussi participé au festival offensif en marquant du revers et Lars Eller a complété la marque avec le septième but des siens.

Les Bruins n'étaient pas très contents avec la célébration d'Eller et l'ailier Brad Marchand s'en est pris à l'attaquant danois quelques instants plus tard.

« Sa célébration était inutile, a dit Marchand. Il s'est aligné vers notre banc et a célébré alors que c'était 7-0. Alors, je me suis assuré qu'il le comprenne. »

Nicklas Backstrom a récolté trois aides et il est devenu le troisième joueur dans l'histoire des Capitals à atteindre le plateau des 800 points.

>>> Consultez le sommaire du match