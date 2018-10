Les Oilers échangent Jakub Jerabek aux Blues

Associated Press St. Louis

Ce choix pourrait être de cinquième tour en 2020 si Jerabek, qui a entamé sa carrière dans la LNH avec le Canadien de Montréal, dispute 50 parties ou plus avec les Blues cette saison. Le directeur général Doug Armstrong a annoncé la transaction lundi, à la veille de la date limite pour remettre la formation partante des différents clubs de la LNH.

Jerebak, qui est âgé de 27 ans, a gagné la Coupe Stanley avec les Capitals de Washington la saison dernière, après avoir disputé 11 rencontres régulières et deux matchs éliminatoires avec eux. Il semblait peu probable qu'il puisse se tailler un poste au sein de la brigade défensive des Oilers cette saison.

En 36 matchs en carrière dans la LNH avec le Tricolore et les Capitals, le Tchèque a marqué deux buts et récolté six mentions d'aide. Il pourrait faire partie de la formation partante des Blues jeudi contre les Jets de Winnipeg, puisque le défenseur Robert Bortuzzo a été suspendu pour un coup à la tête du défenseur des Capitals Michal Kempny.