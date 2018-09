 Cyberintimidation: Melinda Karlsson n'a pas à fournir les preuves 

Melinda Karlsson, mariée à l'ancien capitaine Erik Karlsson, avait demandé une ordonnance de protection à l'encontre de la fiancée de Hoffman en mai, affirmant que Monika Caryk avait publié plus de 1000 commentaires «négatifs et désobligeants» sur les réseaux sociaux.

Karlsson a donné naissance à un enfant mort-né en mars et elle avait déclaré que son mari et elle étaient l'objet de messages sur les médias sociaux et sur un site en ligne de rumeurs anonymes.

Caryk a nié être à l'origine de ces commentaires et demandé à un tribunal de Toronto de voir les éléments de preuve de Karlsson la reliant à ces messages.

Le juge a déclaré que les informations désirées par Caryk peuvent de préférence être obtenues auprès des sites web et des fournisseurs de services sur lesquels les messages ont été publiés plutôt que de la part des Karlsson.

Les Sénateurs ont depuis échangé les deux joueurs.

Hoffman a été échangé aux Sharks de San Jose peu de temps après le dévoilement des allégations et il a ensuite été immédiatement cédé aux Panthers de la Floride.

Les Sénateurs ont échangé Erik Karlsson aux Sharks il y a deux semaines.