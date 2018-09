Corey Perry sur la touche pour cinq mois

La nouvelle a été annoncée mercredi par le directeur général des Ducks, Bob Murray.

Perry est passé sous le bistouri afin de réparer des déchirures au ménisque et à un ligament du genou droit. Il s'est blessé pendant la période d'échauffement avant la victoire de 4-2 des Ducks face aux Coyotes de l'Arizona, lundi, en match préparatoire.

Âgé de 33 ans, Perry a récolté 17 buts et 32 aides en 71 matchs avec les Ducks la saison dernière, sa 13e avec l'équipe qui l'a sélectionné au 28e rang du repêchage de 2003. En 957 rencontres en carrière dans la LNH, il a accumulé 366 buts et 400 aides. Il a ajouté 36 buts et 53 aides en 118 matchs lors des séries éliminatoires et a aidé les Ducks à gagner la Coupe Stanley en 2007.

Perry s'apprêtait à écouler la sixième année d'un contrat de huit saisons d'une valeur moyenne annuelle de 8,625 millions US.