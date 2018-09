Galchenyuk: un cas à évaluer de semaine en semaine

L'attaquant des Coyotes Alex Galchenyuk est un cas à évaluer de semaine en semaine à cause d'une blessure au bas du corps, a gazouillé mardi la formation de l'Arizona.

Associated Press Glendale

On ne s'attend pas à pouvoir compter sur lui lors du premier match des Coyotes en saison régulière le 4 octobre, à Dallas.

Le Canadien a envoyé Galchenyuk aux Coyotes le 15 juin, en retour de Max Domi.

Galchenyuk a passé un peu plus de cinq campagnes avec le Bleu-Blanc-Rouge, inscrivant 108 buts et 255 points. Il a pris part à tous les matches en 2017-18, obtenant 19 filets et 51 points.