Canadien: McCarron au ballottage, Suzuki retranché

Les attaquants Nick Suzuki et Joel Ward, de même que les défenseurs Michal Moravcik et David Sklenicka, ont été retranchés.

Les attaquants McCarron, Byron Froese et Hunter Shinkaruk, et les défenseurs Brett Lernout et Rinat Valiev, sont quant à eux soumis au ballottage.

McCarron, 23 ans, avait été repêché au 25e rang en 2013. Le géant de 6 pi 6 et 230 lb ne s'est toutefois jamais établi dans la LNH, n'y disputant que 69 matchs en trois saisons. L'an dernier, il a été limité à une passe en 18 rencontres.

Lernout (3e tour en 2014) est le seul autre produit de l'organisation parmi les joueurs au ballottage. Froese a été acquis comme joueur autonome, Shinkaruk a été obtenu des Canucks de Vancouver en retour de Kerby Rychel, tandis que Valiev est arrivé à Montréal dans la transaction qui a envoyé Tomas Plekanec à Toronto l'hiver dernier.