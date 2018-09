Canadien-Maple Leafs: on se calme

L'heureux élu cette fois-ci: Jesperi Kotkaniemi.

Ce n'est pas pour diminuer ce qu'il a fait depuis que le camp est commencé. On va se le dire, le jeune a très bien paru très souvent, et il a encore bien paru hier à Toronto, dans une victoire de 5-1 du Canadien sur les Maple Leafs.

Mais on oublie parfois que les entraîneurs du hockey professionnel se servent de ces matchs préparatoires pour brasser la soupe, tenter des choses, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, qui cogne à la porte et qui n'y cogne plus, et tout et tout.

Hier, les Leafs voulaient voir leurs jeunes, leurs joueurs de catégorie B aussi, et c'est pourquoi la formation en bleu était surtout digne d'un match des Marlies.

Celle du CH n'était pas vraiment meilleure, il est vrai, mais ce n'est pas ce qu'il faut retenir ici. Ce qu'il faut retenir, c'est la qualité de la compétition placée devant Kotkaniemi. C'est plus facile contre Connor Carrick et Colin Greening que ça pourrait l'être face à Auston Matthews et à John Tavares, mettons.

Il ne faut pas oublier que Kotkaniemi vient à peine d'avoir 18 ans. Et on le lancerait comme ça, sans expérience, quand ça compte vraiment, à partir d'octobre?

Il s'agit, au mieux, d'une idée qui relève du fantastique. Des premiers centres de 18 ans dans cette ligue, il n'y en a pas eu beaucoup au fil du temps. Et quand ça arrive, on parle de talents qui relèvent de l'exception, comme Sidney Crosby. Kotkaniemi est très bon, mais est-il exceptionnel?

La réponse est non.

Mais bon, cette saison en sera une de réinitialisation (on ne dit pas «reconstruction» par ici), et dans cette réalité, le Canadien peut bien le garder ici le temps des neuf matchs permis selon la convention collective.

Ensuite, il retournera patiner chez lui en Finlande. Il n'y a aucun mal à ça.