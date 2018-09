Brian Gionta prend sa retraite

Brian Gionta a annoncé sa retraite après 16 saisons dans la LNH, deux participations aux Jeux olympiques et une Coupe Stanley avec les Devils du New Jersey en 2003.

Associated Press Buffalo

L'attaquant de 39 ans a été le capitaine des Sabres de Buffalo et du Canadien de Montréal. Il a déclaré en conférence de presse, lundi, qu'il souhaitait rester impliqué dans le hockey et passer plus de temps avec sa famille.

Gionta a accepté un emploi à temps partiel avec les Sabres en tant qu'assistant au développement des joueurs. Il est originaire de Rochester, dans l'État de New York, et vit à Buffalo.

Il a passé la majeure partie de la dernière saison à l'écart de la LNH, se préparant en vue des Jeux d'hiver de PyeongChang. Il a ensuite signé un contrat avec les Bruins de Boston, où il a amassé deux buts et sept passes en 21 matchs, dont un en séries éliminatoires.

En carrière, Gionta a totalisé 291 buts et 595 points en 1026 matchs.

