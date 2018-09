Canadien-Maple Leafs: Suzuki et Kotkaniemi en uniforme

Le Tricolore enverra seulement 11 «vétérans» (au sens de la convention collective) pour le match de ce soir. Karl Alzner, Joel Armia, Charles Hudon, Artturi Lehkonen et Antti Niemi seront essentiellement les seuls joueurs véritablement établis en LNH pour le Tricolore.

Les Montréalais aligneront donc plusieurs joueurs qui se battent pour un poste. En tête de liste, on retrouve les centres Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki. Nikita Scherbak et Jacob de la Rose, deux attaquants qui tentent d'éviter d'être parmi les excédentaires, auront eux aussi la chance de marquer des points. Les défenseurs Simon Després et Xavier Ouellet seront également du nombre.

Rappelons que pour être considéré comme un vétéran, un joueur doit remplir l'une ou l'autre de ces conditions: 100 matchs joués dans la LNH, 30 matchs joués la saison précédente (ou simplement en uniforme pour un gardien), choix de premier tour du dernier repêchage. Or, parmi les «vétérans» du CH, on retrouve notamment Kotkaniemi, Després, Ouellet, Byron Froese et Michael Chaput.

Rappelons que les Leafs donnent eux aussi congé à leurs gros noms. Auston Matthews, John Tavares, Mitch Marner et Patrick Marleau seront donc au repos.

