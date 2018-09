Des Leafs démunis contre le Canadien ce soir

Le Tricolore disputera ce soir son cinquième match préparatoire, face aux Maple Leafs, à Toronto. Et si feu d'artifice il y a, il ne faut pas d'attendre à ce qu'il provienne des Leafs. Mike Babcock emploiera seulement neuf «vétérans » au sens des règlements de la LNH, soit un de plus que le minimum requis.

Parmi eux, on retrouve des noms tels Adam Cracknell, Colin Greening et Josh Jooris, en plus du gardien auxiliaire Curtis McElhinney. Auston Matthews, John Tavares et Mitch Marner seront tous absents.

Les Leafs ont remporté leurs quatre duels jusqu'ici, tandis que le CH présente une fiche de 3-1-0. Il s'agira du premier match d'une série aller-retour entre les deux vieux rivaux, puisque les Torontois seront au Centre Bell mercredi.

Le Canadien avait congé d'entraînement hier, donc on ignore à quoi ressemblera la formation. Avec les effectifs que Babcock déploiera, l'occasion sera belle pour donner la chance à plusieurs jeunes...

