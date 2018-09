 Canadien: des contrats pour Josh Brook et Joël Teasdale 

Le Canadien de Montréal a accordé des contrats d'entrée de trois saisons au jeune défenseur Josh Brook et à l'attaquant Joël Teasdale.

En carrière au niveau junior, le défenseur originaire de Yorktown, en Saskatchewan a inscrit 15 buts et 67 aides en 145 parties de saison régulière. Il a accumulé 117 minutes de punition et affiché un ratio défensif de +68. Il a ajouté 18 points (4-14-18) en 31 parties de séries éliminatoires.

Il a terminé au deuxième rang de l'équipe et au quatrième échelon de la WHL avec un différentiel de +48. Il a écopé 36 minutes de pénalité. Brook a ajouté six points (1-5-6) en 14 rencontres de séries.

Teasdale, âgé lui aussi de 19 ans, a terminé au troisième rang de l'équipe pour les buts (32) et les points (65), en 65 matchs avec l'Armada de Blainville-Boisbriand en 2017-2018. Douze de ses buts ont été marqués en avantage numérique, deux en infériorité numérique et il a ajouté six buts gagnants.

L'attaquant de 5'11''et 203 lb a aidé l'Armada à atteindre la finale de la LHJMQ, inscrivant 21 points (8 buts, 13 aides) en 22 parties éliminatoires. Teasdale a été le lauréat du trophée Frank-J.-Selke, remis au joueur le plus gentilhomme de la ligue.

Douze heures à peine après sa victoire de 5-2 contre les Capitals de Washington au Centre Vidéotron, le Canadien était de retour au Complexe sportif Bell pour deux séances d'entraînement.

Un premier groupe, incluant les gardiens Carey Price et Antti Niemi ainsi que l'attaquant Max Domi, a sauté sur la glace à 10h30. Un second groupe s'entraînera vers 11h45.