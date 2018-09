 Un premier match préparatoire avec le CH pour Joel Ward 

C'est ce qu'a confirmé l'organisation jeudi matin, à quelques heures de son affrontement contre les Capitals de Washington, qui sera disputé en soirée au Centre Vidéotron de Québec.

Ward, qui a obtenu un essai professionnel avec le club vendredi dernier, en sera à son premier match depuis qu'il a endossé l'uniforme des Sharks de San Jose pour 52 rencontres la saison dernière. Il avait inscrit cinq buts et ajouté sept aides.

En carrière, le patineur de 37 ans a disputé 726 rencontres avec le Wild du Minnesota, les Predators de Nashville, les Capitals et les Sharks. Il a marqué 133 buts et ajouté 171 mentions d'assistance.

En plus de Ward et du Québécois Alexandre Alain, qui jouera un premier match dans la Ligue nationale, Jesperi Kotkaniemi devrait effectuer sa deuxième sortie en rencontres préparatoires au centre d'un trio que devraient compléter Charles Hudon et Artturi Lehkonen.

Brendan Gallagher, Phillip Danault et Tomas Tatar devraient également être de ce rendez-vous contre les champions en titre de la Coupe Stanley, tout comme Matthew Peca ainsi que les défenseurs Xavier Ouellet et Simon Després. Pour Peca et Ouellet, il s'agira d'un deuxième match en autant de soirs.

Les gardiens de but seront Charlie Lindgren et Michael McNiven.