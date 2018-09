Victor Mete et Noah Juulsen en spectacle

Victor Mete a bien paru à son premier match préparatoire. Très bien même. On savait qu'il était l'un des défenseurs du Canadien avec le plus de flair offensif, il en a fait une belle démonstration dans la victoire de 3-1, lundi soir, face aux Devils du New Jersey.

On l'a vu se risquer à de profondes incursions en zone ennemie. On l'a vu appuyer l'attaquer sur cette montée impressionnante avec Phillip Danault et Tomas Tatar en deuxième période. Il y a eu ce but, bien sûr, sur une passe de Michael Chaput, après qu'il eut quitté sa position.

Mete est le genre de défenseur capable de se faire remarquer. Mais s'il a la paix d'esprit nécessaire pour s'exprimer si librement, c'est en grande partie grâce à Noah Juulsen. Juulsen est un peu celui qui prépare la blague dans le duo d'humoristes. Le «straight man» sans qui il n'y a pas de «punch».

Juulsen a passé 19 minutes presque incognito sur la glace, et c'est signe d'un excellent défenseur. Il a gagné ses batailles, il a contribué à la relance, il a protégé ses positions. Surtout, il a donné la confiance nécessaire à Mete pour faire ce qu'il fait le mieux.

«Je sais que je peux aider l'attaque quand il est avec moi, a expliqué Mete. Nous avons bien fait pour le quatrième homme [qui appuyait les attaquants]. On s'est bien compris pour ça. Nous savions quand un joueur allait pousser.»

Le jeune homme de 20 ans a ensuite décrit les qualités de son partenaire à la ligne bleue, à peine plus vieux que lui à 21 ans. Il ne parlait pas d'un défenseur aguerri, comme on aurait pu le croire à l'entendre, mais bien d'un défenseur avec 23 matchs d'expérience dans la LNH.

«Il est très calme avec la rondelle et il parle beaucoup. On sait toujours ce qu'il va faire, où il va être. Il est vraiment bon avec la rondelle et il a un bon sens du hockey. On se comprend bien et c'est facile de jouer avec lui.»

C'était à peu près la même chose quand Mete jouait avec Shea Weber l'an dernier. Toutes les carences du jeune défenseur ont sauté aux yeux quand il s'est retrouvé à essayer tant bien que mal de racheter les erreurs des Jordie Benn, David Schlemko ou Joe Morrow.