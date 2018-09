Matthew Peca part du bon pied

Matthew Peca

Oublions le fait qu'il a marqué; ce genre de jeu, où le gardien (Charlie Lindgren) calcule mal sa sortie, ne se serait pas produit dans un «vrai» match. Mais la séquence a mis en évidence la vitesse de Peca. «Il y avait trois facteurs sur ce jeu, a analysé Lindgren. Il était plus rapide que ce que je croyais, j'ai eu une seconde d'hésitation et la patinoire a ralenti la rondelle. Mais le mérite lui revient, il est vraiment rapide. Je l'ai souvent affronté dans la Ligue américaine, c'était un joueur qui faisait la différence. Je l'ai observé de plus près dans la deuxième moitié du match, quand j'étais au banc, et il se déplace vraiment bien.» En plus de ce but, il a excellé en récupération de rondelle, préparant ainsi le but de Mike Reilly. Et il a obtenu une jolie chance de marquer en utilisant sa vitesse en espace restreint, entre le coin et le devant du filet. Il a l'air d'un joueur de la LNH.

Artturi Lehkonen

Il a marqué, et on l'a vu obtenir et créer sa part de chances de marquer. Son but, il l'a inscrit avec un puissant tir sur réception, le genre de jeu sur lequel il aurait peut-être hésité l'an passé, quand il était en déficit de confiance. Lehkonen a marqué 18 buts à sa première saison dans la LNH, avant de connaître une baisse de régime l'an dernier en raison d'une blessure. S'il retrouve ses moyens et qu'il garde la santé, il possède les ressources pour marquer 25 buts.

David Schlemko

Vous avez bien lu. Il s'est distingué offensivement en préparant le but de Lehkonen, mais aussi défensivement en bloquant quelques jeux dangereux et en cessant de commettre les erreurs qui lui ont fait si mal l'an dernier. S'il reste en santé (c'est un gros «si», on en convient), il sera intéressant de voir ce qu'il pourra accomplir en début de saison. L'an dernier, rappelons-le, il s'était blessé dès la première journée du camp, et n'avait jamais semblé pouvoir «rattraper» le groupe.

Mentions honorables: Josh Brook, Tomas Tatar, William Bitten