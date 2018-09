Noah Juulsen se sent prêt à aller de l'avant

C'est d'ailleurs ce que veut voir Julien en ce début des activités du camp de l'équipe.

« Dans le cas de ces deux joueurs, ils sont ici pour démontrer qu'ils ont pris de la maturité, que l'expérience l'an passé leur a porté fruit et les a aidés à se développer, a précisé l'entraîneur-chef du Canadien. Jusqu'à maintenant, ils semblent s'entraîner avec beaucoup de confiance. C'est ce que je vois d'eux. »

« En les plaçant ensemble, a aussi noté Julien, on leur donne la chance de se faire valoir, de bien se débrouiller même s'ils sont jeunes. Parfois, il faut que tu montres de la confiance envers tes joueurs. C'est à eux d'en profiter. »

Après une blessure à un pied pendant le camp d'entraînement il y a un an presque jour pour jour, et un séjour de 31 matchs avec le Rocket de Laval, Juulsen a fait ses premiers pas avec le Canadien le 21 février dernier et a eu le temps de jouer 23 parties à Montréal.

Toutefois, il a côtoyé Mete pendant moins de deux semaines puisque ce dernier a été victime d'une blessure à une main le 2 mars, ce qui a mis fin à sa campagne recrue dans la LNH après 49 matchs.

Chacun de leur côté, Mete et Juulsen se sont assez bien tirés d'affaires l'an dernier au sein d'une formation qui a connu beaucoup plus de bas que de hauts à la ligne bleue. S'ils évitent les blessures pendant le mois de septembre, il n'y a aucune raison de penser qu'ils rateront le match inaugural du 3 octobre à Toronto.

Les chances que Juulsen soit de la partie sont d'autant meilleures qu'il manquera un certain Shea Weber sur le flanc droit pendant les deux premiers mois de la saison, selon le scénario le plus optimiste. Le principal intéressé ne tient évidemment rien pour acquis.

« Il y a plusieurs défenseurs gauchers qui peuvent jouer à droite. Je dois aller sur la glace et mériter ma place chaque jour. Au hockey, rien ne vous est dû. Tout ce que je veux faire, c'est jouer dans les limites de mon style de jeu et de continuer d'apporter sur la patinoire ce que j'ai montré à l'équipe l'année dernière », a déclaré Juulsen, qui a inscrit trois points, dont un but, et affiché un ratio défensif de plus-1 la saison dernière.

Au-delà de l'absence de Weber, la brigade défensive du Canadien regorge de points d'interrogation à cause du rendement offert par certains défenseurs l'année dernière. Julien ne l'a d'ailleurs pas caché lors de sa rencontre avec les journalistes samedi.

« On a beaucoup de joueurs qui s'en veulent peut-être parce qu'ils savent qu'ils sont meilleurs que ce qu'ils ont démontré l'an passé. Alors on s'attend d'avoir un meilleur résultat de certains individus. Et ça, ça peut aider. On a fait des ajustements dans notre jeu pour essayer de profiter de nos forces et on essaie de bouger la rondelle le plus rapidement possible. Si c'est le cas, nous allons être davantage à l'offensive qu'à la défensive. Ce sont déjà des raisons d'être optimistes. »

Quarante-deux joueurs dimanche

Dimanche à 13 h, le Canadien tiendra son traditionnel duel entre les Rouges et les Blancs au Centre Bell. Deux équipes de 21 joueurs s'affronteront et Claude Julien sera ailleurs que derrière le banc pour les évaluer.

« Je vais regarder s'il y a une chimie entre certains joueurs, je vais regarder les joueurs que je connais moins, dans une situation de matchs après les avoir vus à l'entraînement, a expliqué Julien au sujet de ce match.

Lundi soir, également au Centre Bell, ce sera le début du calendrier préparatoire avec la visite des Devils du New Jersey. Ces derniers délégueront une équipe divisée à Montréal puisqu'un autre groupe de joueurs affrontera les Rangers de New York à Newark.

Le Canadien jouera trois autres matchs au cours de la prochaine semaine, dont deux dans son château fort. Il accueillera les Panthers de la Floride mercredi soir, puis les Sénateurs d'Ottawa samedi.

Jeudi soir, la formation montréalaise déménagera ses pénates au Centre Vidéotron de Québec le temps d'une partie, contre les champions de la Coupe Stanley, les Capitals de Washington.

À moins que le rendement de certains ne lui force la main, Julien se croit en mesure de retrancher des joueurs après le match dans la Vieille capitale.