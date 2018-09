Paul Byron est prêt

Selon des informations obtenues par La Presse, la remise en forme du joueur de 29 ans se passe beaucoup plus rapidement que prévu, et on s'attend à ce qu'il soit sur la glace aujourd'hui à Brossard, au moment où les joueurs du Canadien vont patiner pour la première véritable journée d'entraînement dans le cadre du camp qui s'est ouvert hier avec les examens médicaux.

Il s'agit sans l'ombre d'un doute d'une excellente nouvelle pour la direction du Canadien, qui ne s'attendait pas à un retour aussi rapide de la part de son petit attaquant.

En avril, la direction du club avait annoncé que Byron, blessé à l'épaule droite en cours de saison, avait dû subir une intervention chirurgicale à New York, menée par le docteur William Levine.

À ce moment, l'équipe avait fait savoir que la période de convalescence de celui qui porte le numéro 41 allait être d'environ six mois, ce qui laissait alors croire qu'il allait rater l'ouverture du camp d'entraînement à Brossard cette semaine.

Les nouvelles sont bien meilleures depuis, et Byron a même pu sauter sur la glace du centre d'entraînement de Brossard à quelques reprises la semaine dernière.

Malgré cette blessure à l'épaule droite, Byron était arrivé à prendre part aux 82 matchs du Canadien la saison dernière, réussissant à conclure le calendrier avec une récolte de cinq points à ses dix derniers matchs. En tout, il a récolté 20 buts et 15 aides pour un total de 35 points en 2017-2018.

Et Andrew Shaw?

Andrew Shaw, l'autre blessé chez les attaquants montréalais, pourrait lui aussi être prêt pour le début de la saison, si sa progression se poursuit.

La Presse avait révélé en fin de saison que l'attaquant devait décider de subir ou non une opération au genou gauche, qui a finalement été effectuée à la fin du mois d'avril.

Rappelons que Shaw était déjà blessé au genou lorsqu'il a aggravé son état au cours d'un match face aux Stars de Dallas, le 13 mars au Centre Bell, lors d'une violente collision avec le défenseur Greg Pateryn.

Shaw, 27 ans, avait récolté 10 buts et 10 aides en 51 matchs la saison dernière.

