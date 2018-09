Max Pacioretty décrit ses états d'âme

Dans un texte de plus de 2800 mots sur The Players' Tribune, paru jeudi, Max Pacioretty raconte toute l'excitation vécue par ses jeunes garçons en apprenant que c'est avec les Golden Knights que leur papa va poursuivre sa carrière.

La sérieuse blessure suite à une mise en échec de Zdeno Chara, en 2011. Il mentionne que Geoff Molson a été l'une des premières personnes à lui rendre visite à l'hôpital, ce soir-là. Pacioretty confie comment cela l'a touché, et comment il a apprécié tout le soutien des partisans du Tricolore et de la communauté, au travers de cette épreuve.

Pacioretty et son épouse Katia ont aussi un garçon de 14 mois, James, et un autre enfant est à venir.

Pacioretty dit notamment que ses garçons de trois et quatre ans, Maximus et Lorenzo, ont adoré les Knights lors des dernières séries.

Sa nomination comme capitaine - le plus grand honneur qu'il a reçu en carrière, dit-il. Il se rémémore le vote qui a mené à ce statut lors d'un souper d'équipe, la veille du début d'un camp d'entraînement.

Concernant l'échange, Pacioretty confie qu'il pense que le moment était venu de tourner la page, aussi bien pour le Canadien que pour lui. Il exprime le souhait que les deux parties puissent en sortir gagnantes.

Il continue en associant l'enthousiasme de ses garçons à la fébrilité d'entamer une nouvelle aventure, dans la vie.

Pacioretty aborde aussi l'ambiance unique d'un match au domicile des Golden Knights - l'atmosphère, les partisans, le spectacle.

Pacioretty écrit qu'à l'approche de la première visite du CH au T-Mobile Arena, en février, il a échangé des textos avec David Desharnais. Son club d'alors, les Rangers, y était en janvier. Pacioretty a demandé à son ancien coéquipier si jouer là-bas était aussi particulier qu'on le disait, obtenant comme réponse que oui, au-delà de ce qu'il pouvait imaginer.

Vers la fin du texte, Pacioretty, auteur de 226 buts avec le Canadien, en 10 saisons, écrit ceci :

«Je veux offrir mes sincères remerciements, une fois de plus, aux gens de Montréal, à l'organisation du Canadien et à ses partisans fabuleux, qui ont toujours agi correctement avec moi. Vous m'avez soutenu et avez formé un groupe à qui appartenir, un chez-soi. Ce fut tellement un honneur de jouer pour vous, et encore plus un honneur d'être votre capitaine. Cette ville a une place permanente dans mon coeur.»