Nicolas Deslauriers ne tient rien pour acquis

Au fil d'une campagne désolante sur le plan collectif, Deslauriers s'est avéré l'une des belles surprises individuelles dans le camp du Tricolore. Il a marqué dix buts - tous à forces égales, soit le même nombre que Max Pacioretty et Alex Galchenyuk et un de plus que Jonathan Drouin - et a devancé tous ses coéquipiers avec un ratio de +7. Il a même gagné une tranche de la coupe Molson, celle du mois de décembre.

À la mi-février, le directeur général Marc Bergevin lui a consenti un contrat de deux ans qui lui rapportera 950 000 $ par saison. Et pourtant, Deslauriers est arrivé à la première journée du camp d'entraînement, jeudi à Brossard, en se disant qu'il allait devoir se battre pour conserver son poste.

«Je pense que le changement d'adresse m'a fait du bien, a déclaré Deslauriers au sujet de l'échange qui l'a envoyé de Buffalo à Montréal le 4 octobre. J'avais besoin d'un changement d'air. Mais je ne regarde pas trop ce que j'ai fait l'an dernier. Comme je l'ai déjà dit, je viens ici pour me tailler un poste. Mon poste n'est pas garanti et je me suis entraîné fort pour ça.»

S'il pense ainsi, c'est parce que c'est ce que ses parents lui ont enseigné, note-t-il. De toute façon, Deslauriers n'a pas besoin de reculer bien loin en arrière pour garder dans son esprit cette façon de voir les choses.

«Je me suis toujours mis ça dans la tête et je l'ai vécu l'an dernier à Buffalo. C'est ma mentalité, c'est comme ça que j'ai été élevé. Mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait que je travaille fort pour obtenir ce que je veux, parce que rien n'est acquis», a affirmé Deslauriers après la journée consacrée aux examens médicaux et tests physiques.

Si Deslauriers peut être satisfait de ce qu'il a apporté au Canadien sur le plan individuel, il sait que l'équipe n'a pas livré la marchandise la saison dernière. Selon lui, tout ça s'est traduit par plusieurs changements et mènera à un camp où il devrait y avoir de bonnes batailles.

«Il va y avoir beaucoup de compétition. C'est ça qu'il faut avec la saison que nous avons connue l'an passé. La saison qu'on a eue, c'est décevant et c'est inacceptable, a affirmé Deslauriers, qui sera papa pour la troisième fois, en novembre.

«C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de changements. Ça ne revient pas au directeur général, c'est l'équipe qui a mal performé et ça amène des changements l'année suivante. Les camps, c'est une nouvelle année, le jour 1, c'était aujourd'hui. Tout le monde est excité à l'idée de sauter sur la glace.»

Le Canadien tiendra ses premières activités sur glace vendredi matin avec deux séances d'entraînement. Un premier groupe sautera sur la glace à 10h et un deuxième, autour de 12h30.

Ce sera le même programme samedi, tandis que dimanche, le Centre Bell accueillera le traditionnel match entre les Rouges et les Blancs.

Lundi, on fera place au début du calendrier préparatoire, avec la visite des Devils du New Jersey.