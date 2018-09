Max Pacioretty échangé aux Golden Knights

Le Canadien a échangé son capitaine aux Golden Knights de Vegas, dans la nuit de dimanche à lundi.

En retour, le CH obtient les attaquants Tomas Tatar et l'espoir Nick Suzuki, ainsi qu'un choix de 2e tour en 2019 de Vegas, choix qui appartenait aux Blue Jackets de Columbus à l'origine.

Au moment d'écrire ces lignes, Pacioretty n'avait toujours pas signé de prolongation de contrat avec les Knights. Le contrat du numéro 67 expire à la fin de la présente saison et la capacité de sa nouvelle équipe de lui offrir une nouvelle entente allait évidemment favoriser Marc Bergevin dans ses négociations.

À Vegas, Pacioretty renouera avec l'entraîneur-chef Gerard Gallant, adjoint chez le Canadien pendant deux saisons (2013 et 2013-2014).

Un bon retour

Tatar, 27 ans, vient de connaître une saison couci-couça avec 20 buts et 14 passes pour 34 points en 82 matchs, avec Détroit et Vegas. Le Slovaque détient une entente valide pour trois autres saisons, d'une valeur annuelle de 5,3 millions de dollars. Le contrat de Pacioretty, lui, avait une valeur annuelle de 4,5 millions et expire en juillet prochain.

Tatar compte tout de même quatre saisons de suite de 20 buts ou plus à son actif. Il a connu sa meilleure campagne en 2014-2015, établissant des sommets personnels pour les buts (29), les passes (27) et les points (56).

Suzuki est évidemment l'élément le plus intrigant de cette transaction. Ce centre droitier de 19 ans a été le 1er choix des Knights (13e au total) en 2017. En 64 matchs avec Owen Sound, en Ligue junior de l'Ontario, il a inscrit 42 buts et 58 passes. Sa récolte de 100 points lui a valu le 4e rang du circuit.

Dans le Las Vegas Review-Journal de dimanche, on racontait qu'il avait disputé le premier match du tournoi des recrues à l'aile, et le deuxième, au centre. « C'est bien de pouvoir jouer à toutes les positions. Ça montre ma polyvalence et c'est un élément central de mon jeu », expliquait le jeune homme.

Vegas avait acquis le choix de 2e tour de Columbus en juin 2017. Dans cette transaction, Vegas acceptait le contrat de David Clarkson, dont la carrière est essentiellement terminée, et s'engageait à ne pas réclamer l'attaquant Josh Anderson au repêchage d'expansion. La transaction a finalement été une bénédiction pour les Knights, qui ont plutôt repêché William Karlsson. Ce dernier a inscrit 43 buts la saison dernière.

Pour Bergevin, c'est là un retour nettement plus élevé que ce que bien des observateurs anticipaient. Il était désormais de notoriété publique que le CH avait tenté d'échanger Pacioretty plus tôt cet été. De plus, les Hurricanes de la Caroline avaient conclu un marché nettement moins avantageux le mois dernier quand ils ont échangé l'attaquant Jeff Skinner, lui aussi en dernière année de contrat, aux Sabres. Ils avaient obtenu un espoir de calibre inférieur (Cliff Pu) de même que des choix de 2e, 3e et 6e tours.

Un grand marqueur

Pacioretty vient de connaître, et de loin, la pire saison de sa carrière avec 17 buts, 20 passes et 37 points en 64 matchs, avec un différentiel de -16.

Ces difficultés ne doivent toutefois pas faire oublier qu'il a été le marqueur le plus prolifique du CH dans la dernière génération. Il compte à son actif cinq saisons de 30 buts. Seuls Maurice Richard, Jean Béliveau, Steve Shutt, Guy Lafleur, Yvan Cournoyer et Jacques Lemaire en ont réussi davantage à Montréal.

Ses 226 buts en 626 matchs lui valent le 18e rang de la longue histoire de l'équipe. Il est 29e dans la colonne des points, avec 448.

Pacioretty est le premier capitaine échangé par le Canadien pendant son règne depuis Vincent Damphousse en 1999. Les deux derniers capitaines, Brian Gionta et Saku Koivu, sont partis comme joueurs autonomes.

Le retour de Pacioretty à Montréal aura lieu exactement dans deux mois, le 10 novembre, lors de la visite des Knights au Centre Bell.