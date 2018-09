Max Pacioretty s'attend à être ici en octobre

Le capitaine du Canadien, qui se prépare à écouler la dernière année de son contrat, a confirmé ce matin à Terrebonne qu'il est disposé à discuter d'un futur contrat... avant le début de la saison.



Ensuite, il ne voudra plus en entendre parler.



«C'est très difficile de jouer au meilleur de ses capacités quand on doit composer avec une telle distraction, comme je l'ai appris la saison dernière, a expliqué Pacioretty au tournoi de golf de Jonathan Drouin ce matin. Je comprends que ce sera une distraction, peu importe. Mais je veux que ce soit une petite distraction autant que possible. Ce ne serait pas juste pour moi et mes coéquipiers si je devais parler de mon contrat à chaque jour. En choisissant de ne pas avoir de telles discussions pendant la saison, ça va être plus facile de se concentrer seulement sur le hockey.»



Le Canadien et Pacioretty doivent maintenant tenter d'arriver à une résolution rapide dans cette histoire, le Canadien en particulier; il sera plus difficile d'obtenir quelque chose d'intéressant sur le marché des échanges en saison en sachant que le principal intéressé n'est pas disposé à discuter d'une éventuelle prolongation de contrat.



Pour l'heure, donc, c'est le statut quo qui persiste dans cette affaire. Mais sachez que le directeur général Marc Bergevin s'est pointé au tournoi tôt ce matin, et qu'il en a profité pour aller serrer la main de son capitaine. Cette fois, ce fut plus cordial que lors de la fois précédente.



On a aussi demandé à Max Pacioretty s'il s'attendait à être un membre du Canadien au moment où la saison allait débuter, en octobre.



«On dirait que pour le moment, je serai là, a-t-il répondu. C'est ce que j'assume, avec le camp d'entraînement qui se profile à l'horizon. Mais je veux juste me concentrer sur le hockey.»