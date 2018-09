 Prolongation de contrat de cinq ans pour Blake Wheeler 

L'entente s'élève à 41,25 millions US, soit un salaire moyen de 8,25 millions.

Wheeler, âgé de 32 ans, a mené les Jets avec un sommet de 91 points (23 buts, 68 passes) la saison dernière, ce qui lui a conféré le neuvième rang des marqueurs dans la LNH. Il a terminé à égalité au sommet de la ligue pour le total des mentions d'aide.

L'Américain, dont le salaire doit compter pour 5,6 millions en 2018-19 à la dernière année d'un contrat paraphé avec les Jets en 2013, touchera 10 millions en 2019-20, 6,5 millions en 2020-21, 10 millions en 2021-22, 6,5 millions en 2022-23 et 8,25 millions en 2023-24.

Le montant de 10 millions au cours de la première et la troisième années du contrat est significatif car une grande partie de ce salaire consistera en des bonis de signature en guise de protection contre d'éventuels lock-out.

Wheeler a marqué au moins 20 buts pour une cinquième saison consécutive et la sixième fois de sa carrière, en 2017-18.

Il a participé au match des étoiles de la LNH pour la première fois la saison dernière.

Les Jets ont conclu des ententes avec le gardien Connor Hellebuyck - 37 millions pour six ans - et le défenseur Jacob Trouba - 5,5 millions pour un an - en juillet, mais ils doivent encore s'entendre avec le défenseur Josh Morrissey, joueur autonome avec compensation, avant l'ouverture du camp d'entraînement, le 13 septembre.