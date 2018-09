Un trio québécois dans la KHL

L'équipe, qui évolue en KHL, sera dirigée par Bob Hartley, et l'ex-entraîneur des Flames de Calgary a profité des derniers jours pour mettre la main sur deux joueurs québécois qui cherchaient du boulot en Russie : David Desharnais et Maxime Talbot.

Les trois hommes sont fin prêts pour le premier match de leur saison, qui s'amorce dimanche.

« C'est Max Talbot qui a convaincu David de venir jouer ici, les deux voulaient vivre l'expérience russe, explique Hartley en entrevue téléphonique. Max avait signé un contrat d'une saison avec le Lokomotiv de Iaroslavl, et il avait convaincu David de venir le rejoindre. Mais trois jours avant son arrivée avec l'équipe cet été, les patrons du Lokomotiv ont dit à Max de laisser faire, de ne pas se présenter parce qu'ils ne voulaient plus de lui.

« Alors David s'est ramassé là tout seul, et en partant, ça ne s'est pas super bien passé avec le coach, qui voulait le faire jouer à l'aile gauche. Alors le Lokomotiv a décidé de racheter les contrats de David et Max, et j'ai ensuite travaillé sur leur transfert pour qu'ils viennent jouer avec nous. »

ENTENTES D'UNE SAISON

C'est ainsi que Desharnais et Talbot ont tous deux conclu des ententes d'une saison avec le club d'Hartley, et ce dernier est bien content de ce dénouement qu'il n'avait pas prévu. Il n'exclut d'ailleurs pas la possibilité de faire signe à d'autres joueurs québécois en cours de route.

« David n'a pas eu une super expérience en arrivant ici dans la KHL, et j'ai dû parler à lui et à Max un peu pour les encourager, pour leur donner un peu d'enthousiasme et là, ça va super bien. Ils vont jouer sur le même trio, David au centre et Max à gauche, avec Kirill Petrov à l'aile droite. »

Reste à voir si le club d'Omsk pourra connaître du succès dans le cadre de cette saison qui ne s'annonce pas si facile ; c'est que l'aréna du club doit être rénové en entier, avec le résultat que les joueurs de l'Avangard devront disputer leurs matchs à domicile à Balachikha, en banlieue de Moscou.

« C'est comme si on devait jouer les 62 matchs de notre saison à l'étranger, a admis Hartley. C'est dommage, mais on n'y peut rien ; en faisant les rénos de l'aréna, ils ont découvert des craques un peu partout, sans doute à cause du froid sibérien. On m'avait vendu Omsk comme une ville de hockey, et c'est vrai ; là-bas, c'est du hockey mur à mur. Il n'y a pas de soccer, il n'y a rien, il y a juste le hockey qui compte ! On a eu environ 7000 ou 8000 personnes à notre party d'ouverture de saison là-bas. Ce ne sera pas facile, mais c'est comme ça, il va falloir s'adapter. »