Trente joueurs seront au camp des recrues du Canadien

Des 30 joueurs participant au camp des recrues, on retrouve 18 attaquants, neuf défenseurs et trois gardiens de but.

Quatorze joueurs participant au camp sont des choix au repêchage du CH, incluant cinq espoirs sélectionnés lors du repêchage 2018 de la LNH. La liste comprend également 10 joueurs autonomes, ainsi que six joueurs invités. De plus, 25 des 30 joueurs inscrits étaient également présents au camp de perfectionnement présenté en juin.

Parmi eux, les spectateurs pourront observer le premier choix du dernier repêchage du CH, l'attaquant Jesperi Kotkaniemi, ainsi que le gardien Michael McNiven.

De plus, pendant ce camp, le Tricolore et son club-école, le Rocket de Laval, organiseront la confrontation des recrues, un tournoi qui regroupera les espoirs de trois équipes de la LNH, soit le Canadien, les Sénateurs d'Ottawa et les Maple Leafs de Toronto, du 7 au 9 septembre, à la Place Bell de Laval. Chaque équipe disputera deux rencontres.

Le personnel d'entraîneurs du Rocket, dont l'entraîneur-chef Joël Bouchard, ainsi que les adjoints Daniel Jacob, Alexandre Burrows et Marco Marciano dirigeront les matchs et les séances d'entraînement.

D'autre part, le Tricolore a annoncé qu'il tiendra son tournoi de golf annuel le lundi 10 septembre au club de golf Laval-sur-le-Lac.

Enfin, le camp d'entraînement officiel du Canadien se mettra en branle le jeudi 13 septembre au Complexe sportif Bell de Brossard, alors que les joueurs se rapporteront en matinée pour des examens physiques et médicaux. Le camp se poursuivra jusqu'au dimanche 30 septembre.

Le CH disputera un total de sept matchs préparatoires, en plus du match intra équipe présenté au Centre Bell le 16 septembre.