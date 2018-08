 Stan Mikita, légende des Blackhawks, s'éteint à l'âge de 78 ans 

L'attaquant a passé la totalité de ses 22 saisons dans la LNH avec les Blackhawks, aidant le club à remporter la coupe Stanley en 1961, à sa deuxième saison complète.

Quadruple récipiendaire du trophée Art Ross (1964, 1965, 1967, 1968), comme meilleur pointeur de la Ligue nationale, Mikita domine l'histoire des Hawks pour les points (1 467) et les matches disputés (1394).

Il est le deuxième buteur de l'histoire de l'organisation, avec 541 filets. Mikita a connu quatre saisons de 35 buts ou plus.

Natif de Sokolce, dans ce qui est maintenant la Slovaquie, Mikita a obtenu à la fois le trophée Hart et le Lady Byng en 1967 et 1968, comme joueur le plus utile du circuit et en reconnaissance de son esprit sportif, respectivement.

Sa carrière avec Chicago a débuté en 1958-59 et a pris fin en 1979-80. Au moment de prendre sa retraite, il était le troisième pointeur dans l'histoire de la LNH.

Son chandail numéro 21 a été retiré le 19 octobre 1980.

Athlète de cinq pieds neuf et 169 livres, Mikita a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1983.